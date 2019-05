Born To Be Wine 2019, la exclusiva fiesta del vino en México

“Once Upon a Wine” será la temática que este 2019 abordará el festival Born To Be Wine, basado en la famosa serie de Netflix “Once Upon A Time”, por lo que una especie de misticismo envolverá al evento y veremos decoración que evoque el bosque con ramas secas provenientes de las vides de los viñedos.

En entrevista para Publimetro, Fernando García Luna, vocero y socio fundador del concepto Born To Be Wine, compartió con nosotros uno de los grandes desafíos del festival: “El primer desafío es seguir creciendo y cada año hemos ido lográndolo. No queremos hacer un festival masivo, sino que se mantenga un límite de hasta 1,500 personas para conservar su exclusividad. Además buscamos que cada edición sea mejor y atraer nuevos patrocinios”. Cabe recordar que en la primera edición del evento tuvieron 350 asistentes y para 2019 la cifra subió hasta 1,200.

Born To Be Wine: lo nuevo

El festival está dirigido a un público de 21 a 45 años nacional y extranjero. En ediciones pasadas han tenido una fuerte presencia de la comunidad española que vive en México. Este 2019, se le dará mayor impulso a la música con la presencia de DJ’s provenientes de Alemania, Dinamarca, España y México. Además de esto, y para apoyar otra de las grandes pasiones de la gente, se transmitirá la final de la Champions League en pantalla gigante.

Born To Be Wine se lleva a cabo el próximo 1 de junio en los viñedos Cuna de Tierra, ubicados en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El boleto tiene un costo normal de 1,750 pesos e incluye transportación desde San Miguel de Allende hasta el viñedo y de regreso, además de incluir barra libre premium en todos los vinos, cervezas y licores de los patrocinadores del evento.

Finalmente, García Luna subrayó una de las principales fortalezas de Born To Be Wine: “Surgió como el primer festival relacionado al vino en México, no tanto como una vendimia, pues ya hay varias. Con nosotros la gente puede ir a catas de vinos, tours por el viñedo, degustación de vinos. Queremos que se fomente el consumo del vino en México. Es un festival dirigido al vino, pero aquí también se pueden encontrar diferentes gustos para las personas. Este evento tiene música, gastronomía, vino y es muy atractivo juntar las pasiones de la gente”.