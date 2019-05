Sergi Arola: “El éxito lo luchas y la fama te la encuentras”

Sergi Arola es un chef de alta cocina de prestigio internacional con dos estrellas Michelín y una sólida carrera de treinta y cinco años. Incluso llegó a tener unos veinte restaurantes en todo el mundo. Nace en pleno centro de Barcelona hace media década y desde muy joven ha estado viajando por el mundo, lo que le inyecta una adrenalina que hoy sigue necesitando.

Habla pausado, con una vestimenta estudiada de rebelde rockero y con una serenidad que solo dan los años. No teme la crítica de la opinión pública ni le importa ser “carne de cañón”.

¿Qué te trae por Miami, Sergi?

He venido a hacer Haute Cuisine aquí en Bal Harbour que es un encuentro de chefs que desde hace cuatro ediciones hacemos tradicionalmente en Suiza, en primavera, en el restaurante que asesoro en el hotel W en Bervier y este año hemos venido a Miami. [Una experiencia en la cual los chefs ofrecen una serie de master clases, cenas temáticas y una cena de gala].

¿Ya que estás por aquí, te ha dado tiempo de conocer la escena culinaria?

Pues no, la verdad que no he parado de trabajar. Lo único que me apetecía de verdad era irme a la Calle Ocho a comerme un sándwich cubano, cosa que no he podido hacer. Hoy creo que si puedo elegir entre una visita a una isla privada o irme a la Calle Ocho, elijo ésta.

Acabas de inaugurar el restaurante Cormorán en Santander, ¿estás satisfecho con la acogida?

Sí , la verdad que este primer año está siendo divertido en el sentido de que hay muchas cosas qué hacer. Sobre todo consolidar un concepto; es un poco una evolución de lo que durante muchos años pretendía hacer con el restaurante Arola (de Barcelona y muchas ciudades). Estoy muy contento con el resultado. Además me parece que es un concepto que solo necesita un paisaje chulo y gente que le guste comer a un precio razonable. Creo que podría ser un magnífico concepto para expandir y abrir más cosas y… vamos a ver qué pasa.

El reconocido chef participó en el evento culinario Haut Cuisine Bal Harbour en el hotel St. Regis de Miami Beach.

¿Podemos decir que es un sueño cumplido?

No, yo ya no tengo este tipo de sueños, ni profesionales ni materiales. Yo personalmente ya no sueño…Posiblemente lo mejor que tiene hacerse mayor es que aprendes a relativizar muchísimo las cosas y hay cosas que para mí eran muy importantes hace unos años y hoy en día carecen de toda importancia.

Como todo ser mortal tendrás tus miedos. ¿Te asusta perder el impulso de la creatividad y despertarte un día sin más ideas?

No, solo me preocupa que le pueda pasar algo a mis hijas. El resto lo encajo. Soy como el de la película de Captain America, podría estar todo el día como él que se cae y se levanta. Bueno, al final nos caemos para levantarnos. Caernos forma parte de la vida y lo llevo con una relativa naturalidad.

¿Pesa en las espaldas llevar las dos estrellas Michelín? Cómo llevas la fama?

No, para nada. Lo que pesa es llevar en las espaldas treinta y cinco años de trabajo: haciendo lo mismo, eso pesa un poco más.

¿El éxito tiene mucho de absurdo y de fugaz?

No. El éxito tiene de muchísimo trabajo, por lo menos lo que yo considero éxito. Luego está la fama que es otra cosa. Para mí la diferencia entre uno y otro es que el éxito lo luchas y la fama te la encuentras.

Me gusta el presente, vivo el presente. Cada vez intento mirar menos atrás. Supongo que te haces mayor y miras hacia delante, para ver las cosas que me motivan y que me quedan por hacer.

¿Eres un incomprendido?

Para nada, creo que me he sentido muy solo pero entiendo que cada uno tiene sus prioridades. Simplemente tengo que aprender a no ser igual cuando alguien cercano a mí le pase lo que me ha pasado a mí.

¿Eres de las personas que te mueves por impulsos o meditas antes de actuar?

Ojalá, si fuera así sería mucho mejor a todos los niveles. Soy muy impulsivo, demasiado.

¿Con el paso de los años ha cambiado tu escala de valores?

Sí, de 2008 a esta parte y de 2017 a ahora. Yo me caí y estoy aprendiendo a levantarme; para mí es una cosa intrínseca y el momento que vivo es este, el que tengo y el que me sirve. Soy como un buen vino de la Borgoña -que evolucionan-: están muy bebibles, luego están para tirar a la basura, después pueden volver a ser bebibles y pueden crecer y de golpe, pueden convertirse en un vino único.

Me gusta hacerme mayor.

¿Qué más le pides a la vida?

Ahora mismo solo quiero ir cerrando todo lo malo vivido en los últimos años y no dejar nada al azar. Sobre todo disfrutar de la gente que vale la pena, no solo hijas y amigos…Por ejemplo me siento muy orgulloso de haber hecho Master Chef Chile y ojalá en el futuro vuelva a hacer el programa. Gracias a las redes sociales recibía muchos mensajes de cariño de gente anónima, en esos años difíciles (2016-2018). Chile me demostró un cariño como no lo he vivido en otro sitio. Creo que cuando eres un personaje público muchas veces te sientes más acompañado de gente desconocida que por gente cercana. Me gusta Latinoamérica, he tenido experiencias muy bonitas, en México estuve mucho tiempo y tengo ganas de volver a Chile. En el año 2000 monté La Broche Miami en Brickell con mis socios de Madrid y era otra ciudad distinta. En este viaje a Miami me he sentido súper a gusto. He estado trabajando mucho pero la vibración que percibo me ha parecido que tiene muy buena onda.

¿Se puede decir que Chile y Portugal han sido tu salvavidas, entonces?

Son cosas distintas. En Chile me tratan muy bien y Portugal es mi casa. En Portugal creo que es un país increíble, vivo allí desde hace muchos años y allí cavé mi pozo de tirador y me quedé a verlas venir.Lo mismo que Saramago te digo que soy muy “Iberista”, me parece que hay una realidad que trasciende la cultura y la historia y nadie puede sentirse ajeno a ella (español o portugués).

¿Viajar te sube la adrenalina o estás un poco harto ya?

Para nada: viajar me hace infinito más rico y culto de continúo. Por eso no se puede jugar con la realidad porque es jugar con los deseos en el tiempo y te puede llevar a romper un cúmulo de situaciones que te han llevado a un punto donde te sientes bien. Para mí abrir el restaurante Gastro en 2007 me llevó a la ruina y al mismo tiempo a tener que viajar y conocer otras realidades. Si no lo hubiera abierto, seguiría casado y con otra vida. Me llevó a tener experiencias y conocimientos que de esta manera he tenido. No puedes jugar con el tiempo porque te lleva a un punto de la realidad que no te gusta. Hay que aceptar la realidad y ese momento como parte de un camino y no mirar nunca atrás. Cómo decía el poeta si miras atrás vas a ver un camino por el que no vas a volver a pasar y te priva de cosas más positivas.

Carla y Ginevra, ¿tus dos hijas son tu mejor logro?

Para alguien que se convierte en padre no puede decir que nada de lo que ha hecho en su vida es eso: sus hijos. Ellas son mi vida. Sergi tiene que meterse en la cocina, otra vez, le reclaman. De fondo empieza a sonar una canción de bossa nova, ‘Desafinado’, como queriendo desvelarnos el futuro…

Confidencial

-Si Sergi es hoy día quién es, se lo debe al amor a la buena vida y buena mesa de su abuelo.

-Como buen piscis prefiere cuidar de los demás antes que de sí mismo. Le atrae lo místico y así lo reivindica con cada tatuaje de su cuerpo.

-Se siente tan a gusto en tierras lusas que se plantea obtener su pasaporte portugués.