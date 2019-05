Sabor Es Polanco, el festival gastronómico más esperado del año

Sabor Es Polanco llega a su sexta edición fortalecido y como un innegable favorito entre los diversos festivales gastronómicos que se realizan en la Ciudad de México. Este 2019, el festival se instará el 18 y 19 de mayo nuevamente en Campo Marte, pero esta vez en el área de los jardines, por lo que David Serna, director Comercial de Sabor Es Polanco, conversó en entrevista con nosotros para compartir más detalles: “La mayor innovación del festival es que este año va a llevarse a cabo en los jardines del Campo Marte y además el evento crece. Vamos a tener más expositores, restaurantes y más etiquetas de vinos. También esperamos más público, mil personas por día, más que en las ediciones anteriores”.

Sabor Es Polanco ha superado muchas expectativas a lo largo de los años, sin embargo, aún queda un gran desafío y que comparte Serna: “El gran reto del evento es seguir integrando más participantes gourmet, marcas premium y a los mejores restaurantes para que el público sepa que cada edición vamos a tener mucho contenido distinto al anterior y los clásicos de cada año. El desafío es seguir innovando en experiencias y en calidad de contenido”.

Oaxaca, en Sabor Es Polanco

Y si de innovación se trata, no cabe duda que la están haciendo y en grande, como prueba está el hecho que de en esta sexta edición del festival tendrán como invitado al estado de Oaxaca representado por sus mezcales que enorgullecen a México. La producción de mezcal nacional proviene en un 92% de Oaxaca y cuatro siglos de producción lo respaldan. Sobre este punto, Serna refiere: “Vamos a contar con los mejores y más destacados mezcales de Oaxaca. Este va a ser el año en que la gente deguste más mezcales en el evento y contaremos con el apoyo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat”.

La Ciudad de México tendrá una importante presencia durante el festival y exhibirá una representación de las 16 alcaldías, en donde podremos degustar desde el mole de Milpa Alta hasta las petroleras de Azcapotzalco.

El costo del boleto será de 1,600 pesos más cargo por servicio y la dinámica será la misma que en ediciones anteriores: “Nuestros invitados pueden cambiar su boleto en recepción por una copa de vino tinto estándar y una charola, además de una bolsa en donde encuentras promociones, información de nuestros patrocinadores, descuentos para algunas marcas y algunos regalitos. Al momento que la gente ingresa ya puede empezar a vivir muchas experiencias como ganarse regalos que las marcas tienen para ellos, como Aeroméxico, por ejemplo. El evento incluye toda la degustación, una vez que entras puedes probar todos los platillos y bebidas y repetir de lo que más te guste”.

Cabe mencionar que este año también se contará con la presencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con una exposición de las diversas variedades del maíz mexicano, así como sus diferentes usos y bondades en la gastronomía mexicana. El chef Ricardo Muñoz Zurita compartirá su experiencia al mostrar el proceso de elaboración de platillos con base en el maíz.

La recomendación para los invitados es muy clara: “Lleguen temprano, poco antes de que abran las puertas o alrededor de las 13:00 horas para que les dé tiempo de probar todo. Vayan preparados para pasar un gran día ahí. Si yo fuera ustedes, me iría a recorrer el evento de principio a fin, no sólo se vayan por lo vistoso, hay platillos espectaculares y que no son tan llamativos como las parrillas que a todo el mundo le encanta. Por ejemplo, Casa Portuguesa lleva un pulpo extraordinario que creo que es el mejor de la CDMX”.

De acuerdo con la encuesta de satisfacción de Sabor Es Polanco realizada en cada una de sus ediciones, hay un porcentaje de 98 a 99% de satisfacción de quienes acuden, destacando la calidad de los productos y las bebidas, lo que le brinda un sello de calidad difícil de superar. “El público sale muy satisfecho, los expositores salen felices por las experiencias que la gente vive en el evento con sus distintos productos gourmet, licores, vinos, etcétera. En general hemos tenido muy buena respuesta”, finaliza Serna.