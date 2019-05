Tips para comprar en línea durante el Hot Sale

Del 27 al 31 de mayo todos tenemos una cita a la que no podemos faltar: el Hot Sale. Se trata de una de las épocas de ofertas más esperadas del año y en la que participan muchas de nuestras marcas favoritas. Y para que tu experiencia sea totalmente satisfactoria, aquí te compartimos algunas recomendaciones que debes seguir para estar preparado durante esos días y comprar no sólo lo que necesitas, sino también eso que siempre has deseado.

Haz una wishlist

Un par de días previos al Hot Sale haz un listado de lo que te gustaría comprar y de lo que necesitas adquirir. Revisa tu presupuesto y dale prioridad a aquello que es más urgente y que, por el precio, representa una gran oportunidad. No dejes de lado eso que siempre has querido comprar, pero dale balance a tu lista y, sobre todo, procura no salirte de tu presupuesto.

Madruga para cazar ofertas

¿Has escuchado que para comprar vuelos es mejor hacerlo en las noches o madrugadas? Pues lo mismo ocurre con otras compras online, pues al estar en un horario en que todo el mundo duerme, no sólo tienes la posibilidad de conseguir promociones especiales, sino que también puedes aprovechar facilidades de pago como meses sin intereses con ciertas tarjetas de crédito y débito.

Navega sin tiempo límite

Las mejores ofertas aparecen con mejores búsquedas, es obvio, pero además de eso, las cookies ayudan a las páginas a recordarte lo que has buscado y también a ofrecerte opciones similares que quizá se te escapaban.

Cuidado con las ofertas fantasma

Ingresa a la página oficial del Hot Sale para acceder al listado de empresas confiables y reconocidas que están participando. Compra sólo en tiendas oficiales y compradores con buena reputación.

Básicos para el Hot Sale

Lee la información y características del producto

Debes conocer a profundidad los detalles del producto que estás por comprar para asegurarte de que va acorde con tus gustos o necesidades. Pon atención especialmente en que el menor precio no se deba a que las dimensiones y medidas sean inferiores a las que habitualmente tienen los productos que compras.

Revisa las condiciones de compra

Antes de comprar el producto, debes informarte sobre las políticas de compra, las condiciones del pago y los tiempos de envío. Así evitarás una mala experiencia.

Ofertas filtradas para

Si sueles ir de compras con algo en mente, utiliza los filtros para encontrar las mejores ofertas más rápido. Los filtros son esas palabras clave con enlaces que te ayudan a encontrar lo que buscas y ahorrar mucho tiempo.

Compra en tiendas con políticas de devolución

Cuando se permite devolver el producto por algún error en el proceso de compra o por cualquier aspecto que comprometa la calidad del mismo, puedes estar tranquilo de que se trata de una tienda segura para comprar.

Atención a clientes

Es muy importante asegurarse de que el sitio web en el que vayas a comprar cuente con un servicio de atención a clientes que pueda ayudarte en caso de que presentes alguna duda durante la compra. Algunos sitios han comenzado a usar WhatsApp para dar seguimiento a las compras o preguntas que surjan.

Llena tu carrito

Como si estuvieras en el súper, llena tu carrito con todo lo que te gusta y luego compara. Si no es un producto muy solicitado, puedes dejarlo allí uno o dos días (recuerda que termina el 31 de mayo) y revisar al final del Hot Sale, es muy posible que esté más barato.

Diferentes medios de pago

Hay tiendas online que ofrecen una gran diversidad de medios de pago y puedes elegir la que más se adecúe a tus necesidades. De esta forma, puedes escoger pagar con tarjeta de crédito, débito, plataformas de pago (Pay-Pal), en tiendas de conveniencia (Oxxo y 7Eleven) o pagar cuando te entreguen tu producto.