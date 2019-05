Vive la experiencia de las cenas gourmet en Pierre Mundo Imperial

La exclusiva Riviera Diamante en el Puerto de Acapulco alberga uno de los restaurantes más exclusivos de la zona, se trata de Pierre Mundo Imperial, que ofrecerá una experiencia única presentando distintas cenas en el restaurante Tabachín, cuya trayectoria cumple más de 62 años.

La primera de estas exclusivas cenas estuvo a cargo del Chef Gerardo Vázquez Lugo, quien presentó un menú inspirado en la gastronomía mexicana, logrando mezclar en cada uno de sus platillos la tradición, el sabor, la sofisticación y la calidad que caracterizan la cocina nacional.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con el Chef Gerardo Vázquez Lugo y con el Chef Juantxo Sánchez, director gastronómico de Mundo Imperial y ambos nos hablaron acerca de su participación en estas cenas, su trayectoria y su pasión por la cocina mexicana.

Chef Juantxo ¿cuál es la importancia de hacer este tipo de eventos en Mundo Imperial?

A nivel personal, pasarlo bien con los amigos y a nivel profesional traer a gente del nivel de Gerardo Vázquez Lugo (uno de los mejores 50 chefs de latinoamérica). En específico aquí en Acapulco además del sol y la playa, creemos que la gastronomía es un aliciente más para que la gente venga, como sucede en Europa, donde la gente se desplaza kilómetros y kilómetros para ver qué chef está cocinando y poder conocer distintos tipos de cocina.

¿Cuál es la cocina que más disfruta preparar el Chef Juantxo Sánchez?

A mí lo que más me gusta cocinar es lo más difícil, si no, no habría sido Chef. Me encanta la caza de pluma, me encanta cocinarla con una salsa hecha al momento, me encantan los pescados, porque también es una proteína muy delicada de cocinar para respetar su textura y su frescor.

¿Qué es lo que inspira la cocina de Grupo Mundo Imperial?

Primero que sea un abanico de toda la gastronomía que hay en México, con un toque personal de los chefs que tenemos invitados como Gerardo. Queremos que la gente siempre se sienta relajada además de estar en la playa, tomar el sol y se escape para comer un buen pescado a la talla pero como si estuvieran en los mejores restaurantes del mundo.

Izq: Chef Juantxo Sánchez; Der: Chef Gerardo Vázquez L. / Cortesía: Mundo Imperial

Por su parte, el Chef Gerardo Vázquez Lugo, dueño y fundador del icónico restaurante Nicos en Azcapotzalco, expresó su emoción por participar en la primera cena gourmet de Tabachín.

¿Qué es lo que inspira su cocina en una cena especial como esta?

Para mi es un gusto estar aquí y pasarlo bien con mis amigos como el chef Juantxo Sánchez, compartiendo y recibiendo aprendizaje del equipo que está en esta cocina. A mi me gusta planear como si fuera una cena entre amigos, que la gente disfrute cada uno de los tiempos, que aunque es una cena contundente, no queremos que se exceda en porciones y grasas. Las porciones forman parte del plato y eso nos permite tener un buen balance, y todo en conjunto cuente una historia.

¿Qué es lo que a usted le gusta cocinar más?

Depende cuándo, depende dónde y depende con a qué hora. Pero disfruto últimamente cocinando vegetales, estoy aprendiendo mucho de la cocina indígena en cuanto al uso de la cocina tradicional mexicana. Me encanta hacer las salsas, los moles, el adobo y todo lo que pueda ir acompañado de unas verduras muy simple o de un pescado.

Tabachín, lugar elegido para dicha cena gourmet y restaurante estrella de Pierre Mundo Imperial, cuenta con una terraza, además de elegantes interiores de maderas oscuras, vitrinas de botellas de vino y paredes pintadas con tonos anaranjados. Su gastronomía, presenta una creativa gama de platillos y una carta de vinos. La cocina de cuatro diamantes de Tabachín es fresca e innovadora, considerada como una de las mejores de Acapulco.

El menú de la cena gourmet del Chef Gerardo Vázquez Lugo en Pierre Mundo Imperial:

Entrada:

Tostadita de dzic de pato

Appetizer:

Ceviche de callo de hacha con hierbabuena, lima y cebolla morada.

Plato Fuerte:

Mar y tierra de mero de roca y lengua de res estofada en Tlatonile ceremonial

Postre:

Naranja fingida con espuma de Monte Morelos

Tarta de chocolate con aroma de mole de chile chilhuacle, helado de vainilla casero