Arte para admirar en la 73 Vintage Moto Art

Los pasados 31 de mayo, 1 y 2 de junio se llevó a cabo la cuarta entrega del 73 Vintage Moto Art en la fábrica de cerveza artesanal Falling Piano Brewing de la Colonia Roma donde se dieron cita los mejores talleres de personalización de motocicletas, representando los estilos de Café Racer, Vintage, Chopper, Modern Classic, Bobber, Brat, Scrambler, Tracker, etc. También asistieron artistas nacionales e internacionales que mostraron sus trabajos en disciplinas como pinstripe, la pintura, fotografía, serigrafía, ilustración, dibujo y sobre papel, motocicletas, cascos y tablas de patinetas y de snowboard.

Artistas nacionales e internacionales mostraron sus más recientes trabajos con el tema de motocicletas. / Publimetro/Ignacio Campos

Algunos de los artistas que formaron parte de esta edición 2019 del 73 VMA son Black Arts MC, Tempus Deficit y Iron Cylinder de Estados Unidos, Yamasha de Ucrania, Mariano Orell de Argentina, Maryia Bulka de Bielorrusia; y Salvador Colin, Juan Betán, Satán, Ink & Paint, Chico Mosca, Doona, Ricardo Villasana, Corro Vázquez, Christian Sweet, José Luis Ruiz, De Mata Design, Juan Luis Gómez y Héctor Mañón de México.

Los talleres invitados que mostraron sus más recientes creaciones fueron: Aftercycles, Biker Yonki Garage, Concept Racer Custom, KAF Handcrafted Motorcycles, LMR Design Garage, Lupo Vintage Garage, Shaooli Design Motorcycle, ZDR Custom, Two Wolves Custom y Motomorfosis Workshop.

El 73 VMA toma inspiración de eventos internacionales. / Publimetro/Ignacio Campos

Entre las motocicletas participantes destacan la BMW R42 de 1927 -la más antigua de esta edición- propiedad de Lupo Vintage Garage y de las cuales solamente existen dos más en estado original en todo el mundo; la Harley-Davidson 1942 color rojo recientemente restaurada y en perfectas condiciones perteneciente a una colección privada; la Triumph Scrambler color verde con impresionantes llantas y suspensiones de KAF Handrcafted Motorcycles, la BMW R nineT color negro con elementos en dorado y aplicaciones de hoja de oro en la carrocería de Shaooli Design Motorcycle, la Harley-Davidson XL 2001 con pintura de óxido de Betan Kustom, la Honda CUB C90 modificada por ZDR Custom, la BMW R80 color negro de LMR Design Garage y la Norton Comando de Aftercycles.

El 73 VMA toma inspiración de eventos internacionales como The One Motorcycle Show en Portland, Oregon, The Bike Shed en Londres, The Handbuilt Show en Austin, Texas, Wheels and Waves en Biarritz, Francia y Art & Moto en Portugal.

Se exhibieron motos de todo tipo. / Publimetro/Ignacio Campos

La agenda se dividió en dos partes; el primer día de inauguración en la que los talleres y artistas participantes convivieron con la organización, medios de comunicación e invitados especiales en una fiesta privada amenizada por música del DJ Lomelounge, coctelería de Jack Daniel’s a cargo de la reconocida mixóloga Mafer Tejada y cerveza artesanal elaborada por la misma fábrica de cerveza Falling Piano Brewing, sede del evento por segunda ocasión, entre las que destacó la creación de la edición especial 73VMA Red Ale.

La segunda parte de la celebración fueron los días sábado 1 y domingo 2 de junio en los que el evento estuvo abierto al público, recibiendo más de 1,500 amantes del arte, las motos y el motociclismo en general, muchos de ellos asistiendo en dos ruedas al evento.

Tiendas de accesorios como Hellmet, Concept Racer y 73VMA también ofrecieron a los asistentes una amplia selección de cascos retro, chamarras, equipamiento de seguridad y aventura, así como souvenirs del evento.