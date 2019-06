“Detrás de una mujer fuerte siempre hay un papá que la impulsó”, dijo Sofía Niño de Rivera

¿De qué trata este nuevo Stand up en honor a los padres?

Está basado en mi experiencia como hija, mi experiencia como esposa que ve a alguien convertirse en papá.

¿Qué significa para ti tu padre y tu esposo, que como dices, se convirtió recientemente en padre?

Para mi mi papá es todo; es mi papá y es mi mejor amigo. Es la persona con la que hablo para pedirle consejos profesionales, personales y hasta ahorita ha sido mi fan número uno porque ha ido a todos mis shows. Siempre me ha apoyado en toda mi carrera. Al momento que le dije, quiero ser comediante lo primero que me dijo fue ¿en qué te ayudo? y yo tenía ya 28 años entonces para mi ha sido la figura de hombre más importante. Yo creo que detrás de una mujer fuerte siempre hay un papá que la impulsó diciéndole puedes hacer lo que tú quieras.

Y con mi esposo, en el momento que escoges el hombre con el que quieres pasar el resto de tu vida, o por lo menos hasta que dure, es increíble ver la transformación del hombre que te enamoró como novia y esposa al hombre que de repente se vuelve papá. Es desde muy cómica hasta muy enternecedora.

La comediante dio estas declaraciones a Publimetro / Cortesía

¿Qué tiene de diferente este stand up en comparación a los otros que has hecho?

Que me pagaron más, jajajaja. Que voy a hablar de paternidad, que generalmente no hablo de eso; y voy a hablar también de mi nueva etapa de vida como mamá, esposa y como alguien que ve a su esposo convertirse en padre. Es una etapa muy nueva en mi vida y en mi show.

¿Crees que se ha valorado de manera correcta la labor de los padres o ha sido minimizada esta función?

Yo creo que a través de los años sí ha sido, no minimizada, pero sí la mamá tiene un papel tan fuerte que parece que el de el papá es menos. Pero ya como sociedad estamos siendo más conscientes de la igualdad que tiene que haber entre una mujer y un hombre, entre madre y padre. Aunque la mamá siempre va a ser más importante por razones de naturaleza, el papá cada vez toma mucha más fuerza. Entonces, para mi es importante hablar de eso porque yo lo vivo con mi esposo, me siento a la par de él, sólo que a él no le sale leche de los pezones, yo creo que cada vez es más equitativo.

Un mensaje para los padres que no podrán presenciar tu presentación y a propósito de estas fechas

Aprovechando que contrataron una mujer para esto (el stand up), que soy hija y madre de una mujer, para mi lo más importante de ser padre es impulsar a las mujeres a sentirse fuertes en un mundo que ahorita mismo está dominado por hombres y entre más fuerte y más seguras estén las mujeres, por lo que le han transmitido sus padres, que les digan eres mujer y puedes llegar a donde quieras y puedes llegar a donde quieras, vamos a tener una mejor sociedad.

Para redes…

