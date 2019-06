Eric Kayser, el embajador del pan, acrecenta su éxito en México

¿Cuál es el motivo de tu visita a México?

-Estoy en México por la apertura de dos nuevas sucursales en Monterrey: en el centro comercial Punto Valle y Fashion Drive en San Pedro, Garza García, Nuevo León, que vienen a complementar a las dos que ya tenemos en el aeropuerto de esa ciudad.

¿Cuál es la oferta de Maison Kayser?

-En nuestro local se puede desayunar, tomar un cafecito o algo ligero, pero también se puede optar por un gran desayuno desde las siete de la mañana, o puede venir solamente a comprar para llevar nuestros productos, también puede comer o pasar un momento relajado en el tea time a las 4 de la tarde o para cenar estamos abiertos hasta las 10 de la noche. La idea es que en nuestro restaurantes encuentren todas las opciones para alimentarse durante el transcurso del día.

El pan es elaborado de manera artesanal. / Publimetro/Ángel Cruz

¿Qué es lo que hace ser tan especial a Maison Kayser?

-La forma artesanal de hacer el pan porque requiere de 12 horas de fermentación, son recetas francesas completamente artesanales y además, están elaborados con ingredientes naturales, sin conservadores ni aditivos y eso es lo que nos hacer ser tan diferentes.

¿Cómo logras hacer del pan un negocio global?

-Hace 800 años los franceses consumían 800 gramos de pan diario y ahora son solamente 130 gramos, el concepto es que la gente vuelva a consumir el pan, que lo vuelvan a saborear y a disfrutarlo. Es revivir el pan de forma diferente a través del sándwich, de la tartina y de ofrecer el pan con todos los platillos del menú que tiene Mayson Kaiser.

¿Cuáles son las principales diferencias del consumo del pan en México y Francia?

-En Francia se come muchísimo pan, se come baguette, por ejemplo, hay una panadería que vende entre 3 y 4 mil baguettes a diario y aquí en México no se consume tanta cantidad. En Francia el pan es realmente la base de la comida, vendemos mucho, tanto sandwiches como repostería y aquí poco a poco se está instaurando esta costumbre y también se está apreciando más el pan.

El chef quiere que en México se aprecie más el sabor del pan. / Publimetro/Ángel Cruz

¿Cuántos empleos genera Maison Kayser con las sucursales que tiene en México?

-Contamos con 35 sucursales que generan mil 200 empleos. Tenemos en Monterrey 4 sucursales, 6 más en los corporativos y el resto en la Ciudad de México y área metropolitana.

¿A qué atribuye el éxito con este concepto?

-Sin duda, el hacer vivir una experiencia, que el comensal se sienta como en un rincón de Francia en México; es una experiencia lo que ofrecemos.

Sobre tu faceta de escritor ¿cuántos libros tienes y si tuvieras que recomendar solamente uno de ellos cuál título escogerías?

-En total llevo 12 libros, el primero de ellos lo escribí cuando tenía 24 años de edad que fue El Diccionario del Pan, otro que hice fue sobre pastelería y tartas, de las recetas especiales de Maison Kayser, y estos serían los que recomiendo.

¿Cuál es tu impresión de los mexicanos?

-Estoy muy feliz de la aceptación de todos los productos por los mexicanos y muy orgullosos de ver a tantos jóvenes, o menos jóvenes, que quieren aprender del oficio de la panadería y la repostería francesa. Debo aclarar que mi oficio no es solamente la panadería, sino la pastelería y la repostería y la venta en general.