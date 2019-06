Presentan cereal edición especial que promueve la inclusión

Con motivo del mes del Orgullo LGBTTTIQA (lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transexual, transgénero, intersexual, queer y asexual) Kellogg presenta la edición especial de cereal All Together, por tiempo limitado, en beneficio de It Gets Better, fundación que busca inspirar, empoderar y conectar a los jóvenes LGBTTTIQA de todo el mundo.

All Together reúne por primera vez a todos los personajes de la familia Kellogg México, siendo una mezcla de algunas de las variedades icónicas (Zucaritas, Corn Flakes, Choco Krispis, Froot Loops y CornPops) que estará disponible a través de redes sociales y por medio de dinámicas en medios de comunicación por tiempo limitado.

La empresa anunció que por cada like en instagram con el hashtag #KelloggAllTogether que reciban los influencers se hará un donativo de un peso hasta llegar a los 50 mil pesos en total a la fundación It Gets Better México; de esta forma, consumidores, medios de comunicación e influencers pueden participar con la causa en apoyo a la inclusión y equidad.

El cereal es una mezcla de algunas de las variedades icónicas. / Cortesía Kellogg

Kellogg externó su compromiso con la inclusión y diversidad en el mundo para demostrar que podemos convivir juntos en un ambiente donde puedes ser tú mismo.

“En Kellogg somos una compañía donde la diversidad ha sido nuestro eje rector y en donde buscamos enviar un mensaje de inclusión más allá de la empresa” señaló Lucía Olvera, Directora de Marca para el portafolio infantil de KLATAM. “Durante más de cien años, Kellogg ha nutrido a las familias para que puedan crecer y prosperar dando la bienvenida a todos a la mesa, apreciando su orientación sexual, identidad y expresión de género” destacó.

El compromiso de Kellogg con la diversidad se remonta a su fundador, W.K. Kellogg, pionero en el empleo de mujeres y quien traspasó fronteras culturales.

Con aproximadamente 33 mil empleados en todo el mundo y con productos fabricados en 18 países y comercializados en 180 países de los 6 continentes, Kellogg es sin duda, una compañía incluyente, multinacional y multicultural.

“Queremos formar parte de la solución que nuestra sociedad necesita en cuanto a diversidad e inclusión se refiere, por esta razón, Kellogg’s All together más que un cereal es un llamado a ser incluyente, aceptar, amar y ser felices, juntos” comentó Lucía Olvera.

Para unirte a la conversación y celebrar la equidad, te invitamos a compartir esta nota con el hashtag #KelloggAllTogether y visita Hablando con Kellogg´s.