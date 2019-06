Ikea, el gigante del diseño, viene a redecorar tu casa

¿Cómo ha sido la respuesta de los mexicanos después del anuncio de la apertura de Ikea?

— Estoy muy impresionado, realmente es bastante positiva.Creo que ha sido un feliz anuncio, la gente está impaciente y ha sido muy cálida con nosotros. Realmente fue una feliz bienvenida.

¿Cómo define Ikea al mercado mexicano?

— Creo que los mexicanos son realmente cuidadosos al adquirir cosas para su familia y negocios. La familia en México es realmente algo importante y eso lo tomamos en cuenta porque es una característica muy positiva, nada es más importante para Ikea que los clientes vengan y se den cuenta que el proceso de compra es seguro.

El diseño sueco se plasma en todos los muebles. / Cortesía Ikea

¿Cómo adaptarán sus productos al gusto de los mexicanos?

— Básicamente no se puede, haremos lo que a menudo hacemos en otros mercados, traeremos diseños únicos que en este momento no existen en el mercado mexicano, queremos compartir el diseño sueco que nos da nuestra identidad, un diseño fantástico y moderno, basados en la línea de mobiliario tradicional que pretende ser funcional, hermoso y que no tiene por qué ser caro. Hicimos una selección muy cuidadosa de lo que vamos a traer y que sabemos va a funcionar. Lo mejor con lo que contamos: muebles funcionales, sustentables, con un gran diseño y a precios accesibles.

¿Cómo definen el diseño?

— Tenemos algo en Ikea que llamamos diseño democrático, que es una idea muy grande, sin dimensiones, específica y ambiciosa en el que pensamos que la belleza no tiene por qué ser costosa, es algo divertido y que debe basarse en materiales sustentables o, bien, en el que podamos introducir algún tipo de material completamente nuevo, pero sustentable.

Los muebles se caracterizan por sus bellos diseños a precios bastante atractivos. / Cortesía Ikea

Ikea es una empresa con visión y que puede traer buenas prácticas a México ¿Cómo cuáles podrían implementar?

— Traemos un par de ellas. Por ejemplo, en la construcción estamos usando materiales sustentables, después vamos a arreglar que sean introducidos para beneficio de la comunidad y de la sociedad en general. Por otra parte, el área de marketing de la tienda, se encargará de enseñar que contamos con la certificación Leed Gold (Liderazgo en Energía y Diseño ambiental, por sus siglas en inglés). Nos enfocamos en la preservación del ambiente. En los restaurantes, no utilizamos ni un sólo plástico, lo que quiere decir que evitamos su uso en las bolsas y en los empaques de los productos, tratando de que sean planos. Estamos siendo eficientes en el tratamiento de los bosques, pues contamos con una certificación en el uso de plantaciones sustentables, lo que nos permite no tomar nada de bosques y selvas. Tenemos un gran acuerdo con la industria de alimentos del mercado suizo para utilizar productos que sean de fuentes sustentables y orgánicos.

Ikea abrirá sus puertas en octubre de 2020. / Cortesía Ikea

¿Tienen contemplado trabajar con diseñadores mexicanos?

— ¡Sería maravilloso! Podría ser. Realmente no es algo que esté dentro de mis funciones, pero en otras naciones se ha dado, quizás pudiera darse en alguna colección en particular relacionada con la cultura e historia mexicana, como lo que hizo Ikea con India llamada Ursprunglig, en la que se trabaja con madera de oliva y por supuesto, que en México estaremos buscando nuevos diseñadores que colaboren con nosotros. Mi impresión es que la CDMX es una ciudad de gran diseño, con buenos diseñadores alrededor. No lo puedo prometer, pero trataremos de platicar las posibilidades de colaborar con el diseño mexicano.

¿Cuál es la idea de Ikea de un hogar cómodo y agradable?

— Debería ser bonito y funcional, pero lo más importante es que sea accesible. La idea en la mayoría de las casas es que diseñar resulta bastante caro. Lo que Ikea busca es que decidas que no tienes por qué pagar más por tener una hermosa y funcional casa y no desembolsar 50 mil pesos en un sofá o 100 mil pesos en una cocina, puedes tener una hermosa y funcional por mucho menos dinero, ya que la cocina es un lugar agradable para pasar tiempo en familia.