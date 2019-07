Cojines, los aliados para transformar tus espacios

En ese sentido, los cojines se convierten en un gran aliado para el ornato en espacios. Hay habitaciones como la sala que tiene como protagonista al sillón o un dormitorio donde la cama será lo esencial, así los cojines permiten resaltar un área y darle carácter, volumen, convertirla en el foco de atención y hacer sentir al usuario mas cómodo al crear ambientes cálidos y armoniosos. Los cojines son elementos sumamente versátiles que combinados de manera correcta consiguen resultados estéticos impactantes.

Si bien estos elementos decorativos los puedes encontrar en una diversidad de materiales, como bordados, tejidos, con aplicaciones de lentejuela o algún motivo, de piel y un sinfín de telas en los que se pueden manufacturar, siempre es importante tener en cuenta que cumplen una función, que la belleza del objeto debe estar ligada al confort y que el material del cojín debe ser agradable al usuario. Al momento de la selección no se debe sacrificar la función por lo estético.

No hay una regla específica para determinar el orden o combinación de los cojines. / Cortesía uniostudio.com

Los cojines son elementos que permiten modificar fácilmente la percepción de un espacio, es por ello que podemos apoyarnos en ello para cambiar nuestros ambientes, puede ser incluso un cambio por temporada que nos ayuda a darle un giro a la habitación. Al ser piezas que se pueden cambiar fácilmente y existen de muchas formas, tamaños y precios, no hay que tener miedo al momento de emplearlos en la decoración, jugar con los colores y texturas y conseguir que una sala, dormitorio o recibidor pueda tener distintas personalidades arriesgándonos con el uso de los cojines.

La selección

* Para dormitorios

Es recomendable elegir materiales suaves, con colores que combinen y armonicen con el resto del espacio o que consigan un contraste que otorgue equilibrio entre colores y texturas presentes en el ambiente.

* Para salas de estar, de juego o de televisión

Puede ser un poco más arriesgada pues son lugares de convivencia y no sólo de descanso, contemplando siempre que no invadan el mueble donde se colocan, lo ideal es que los cojines permitan el libre uso del sofá, loveseat o sillón donde se encuentran; pero en caso de que se desee hacer una composición con una cantidad de cojines que ocupen más espacio en el mueble es necesario contar con un cesto o canasta en el que se puedan colocar a fin de que el espacio no luzca desarreglado, pierda orden o provoque que los cojines se conviertan en un estorbo.

No temas arriesgarte al seleccionar los cojines para realzar un espacio. / Cortesía uniostudio.com

¿Cómo colocarlos?

El orden en el que se coloquen los cojines influye en la personalidad que obtendrá el espacio, si bien composiciones descendentes simétricas como el 3, 2, 1 (Tres cojines de mayor tamaño atrás, con dos medianos al frente y uno pequeño que puede ser riñonera al centro) reflejan orden y limpieza, no son la única forma de colocar estos elementos, composiciones asimétricas como colocar dos cojines de diferente textura cada uno en un costado del sofá es una combinación más relajada pero que sigue reflejando orden.

Recuerda…

No existen reglas que determinen el orden o combinación de los cojines, sólo algunas guías que permiten acentuar de forma estética el espacio y otorgar confort al usuario, como colocarlos de mayor tamaño en la parte de atrás, que sean los cojines de menor tamaño los que tengan más textura en caso de que se elijan elementos con motivos o aplicación.