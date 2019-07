Esta técnica de meditación puede cambiar tu vida en un minuto

“No subestimes el poder que contiene un solo minuto, si reflexionas a fondo te darás cuenta de que es un tiempo larguísimo”, esa es la premisa del libro OMM, un minuto de meditación, del autor italiano Patrizio Paoletti, una guía práctica y fácil para conocerte y vivir feliz.

OMM te ayuda a reencontrarte y a convertirte en una mejor persona, nace para esa necesidad. “No es un texto clásico de meditación, no quiero cambiar tus creencias, llevarte al hinduismo, que te entrelaces en extrañas posiciones o formatear tu posición en el mundo, sólo pretendo darte un espacio donde puedas ser tú mismo. La única intención es que comprendas que en 60 segundos puedes hacer un desastre porque durante ese tiempo puedes destruir una relación al decir cosas que después no podrás borrar, pero si antes de mencionar algo, te tomaras un minuto y te preguntaras: ¿es esto lo que quiero? Muy probablemente harías otra cosa o tu vida sería diferente”, afirma el autor.

Un libro fácil de llevar a cualquier lugar. / oneminutemeditation.com

¿Pero, qué significa OMM?

“Significa dar más vida a tus días. Vivir de manera consciente y apasionada”. Por eso Paoletti brinda a los lectores un entrenamiento en cinco sencillos pasos que te permitirán entrar gradualmente en contacto contigo mismo y con la vida. No necesitarás retirarte a un monasterio ni viajar al Himalaya porque sólo tienes que dedicarle un minuto cada día para lograr ese cambio.

Además, invita a practicar algunos ejercicios con los que podrás desarrollar la técnica de OMM, la cual complementarás con videos y un audio para relajación donde profundizarás sobre el desapego, la distancia y la determinación.

El poder de la meditación

El creador de este método, quien también es un coach muy reconocido internacionalmente, está convencido de que no sólo las personas deben tomarse el tiempo para meditar, sino también los gobiernos.

“Los Estados y las empresas están formadas por personas. Cuando me llaman los líderes de las compañías, me dicen ‘tú tienes que trabajar para mi empresa’, y les respondo, ‘no, yo trabajo para tu gente’. Al principio no entienden, pero después comprenden que si las personas mejoran, su negocio crecerá. Así que el método OMM es necesario para las personas, el gobierno, las alcaldías y administraciones públicas y Estados, porque si ellos se tomarán un minuto, el mundo sería distinto”, recalca.

Y la prueba de que su método funciona se puede constatar a través de un proyecto que Paoletti ha llevado a cabo en algunas provincias italianas.

“Los jóvenes están interesados en la meditación. En mi instituto, hemos visto que decenas de muchachos buscan algo nuevo, quieren superar su timidez. Por eso, nuestro objetivo es que en todas las escuelas, desde la primaria hasta la preparatoria, practiquen la meditación, nosotros hemos implantado el método en algunas cuantas y hemos comprobado cómo los estudiantes aumentaron su rendimiento”.

OMM, un minuto de meditación se ha convertido en todo un bestseller en Italia debido a que es un libro de bolsillo muy sencillo de leer y que brinda resultados extraordinarios. Así que ya lo puedes encontrar en México tanto en su edición impresa como digital.

Sobre el autor

Patrizio Paoletti / oneminutemeditation.com

• Hombre de paz, mentor, influencer y disruptor-coach que se ocupa de la evolución del hombre, de su bienestar, de su continua mejora. Ha creado el método OMM the One Minute Meditation.

• También es creador de algunos de los programas de capacitación empresarial más exitosos de los últimos años.

• Desde hace más de 30 años, a través del programa Human Inner Design y la School of Self-Awareness, propone métodos originales para el autoconocimiento a través de trainings experienciales, cuya validez es confirmada por las investigaciones en el ámbito de las neuro-ciencias y por las colaboraciones con científicos, Institutos y Universidades internacionales como la Bar Ilan University de Tel Aviv, la Universidad La Sapienza de Roma y el Instituto de Neurociencia de la Fondazione Patrizio Paoletti. (www.oneminutemeditation.com/es/)