Consejos útiles para hacer que tu casa sea ecofriendly

El poder de la luz del sol

No todas las casas cuentan con grandes ventanales, sin embargo, hay que aprovechar la luz del día todo lo que se pueda, pues tiene una repercusión directa con la energía eléctrica que gastamos en el hogar. Intentemos pasar la mayor parte de tiempo en espacio abiertos de la casa para no usar focos, así como apagar todas las luces cuando no las estemos usando.

Los electrodomésticos idóneos

El uso de electrodomésticos en los hogares representa un consumo de energía significativo. Por eso, debemos procurar que nuestros aparatos sean clase A, así como verificar que tengan otros estándares que garanticen que están desarrollados con tecnologías ecointeligentes para que las lavadoras, aires acondicionados, hornos y demás dispositivos electrónicos tengan un ahorro de energía, agua y tiempo. Un ejemplo de esto es la tecnología Econavi, la cual reduce el gasto de electricidad hasta en un 33% en el caso de las lavadoras y hasta 38% en aires acondicionados.

Prefiere los focos ahorradores o de LED / Dreamstime

Tener plantas… pero no de cualquier tipo

Todos sabemos que tener plantas en casa es una gran idea, pues no sólo son una decoración perfecta, sino que ayudan a mantener la calidad del aire. Existen dos buenas opciones, que además son originales: plantar un mini huerto en casa o conseguir plantas específicas para purificar el aire. De esto último, la NASA recomendó cinco especies perfectas para que cumplan con ese cometido: las potus, espatifilo (o vela de viento), palmera de bambú, lengua de suegra (o lengua de tigre) y el árbol de caucho.

Luz para cuidar al mundo

Los focos son uno de los artículos más usados en casa, sin embargo, todavía existe mucha gente que prefiere comprar los baratos porque los ahorradores parece que son muy caros. No obstante, el uso de focos ahorradores LED o fluorescentes es un respiro para la Tierra pues aprovechan más la energía, además de que tienen una vida útil de casi 10 veces más duración que los focos comunes. Por eso, aunque sean un poco más caros, comprar ahorradores no sólo beneficia al medio ambiente, sino también a tu bolsillo a largo plazo. Cuidar esta parte es relevante, sobre todo tomando en cuenta que el 40% de la electricidad que se consume en las casas en México se destina a la iluminación.

Prefiere los electrodomésticos que tengan un menor consumo de energía. / Dreamstime

El elemento vital

¡Cuida el agua! Parece que lo escuchamos todo el tiempo, pero cuando lo llevamos a la práctica, las cosas cambian mucho. En casa cuida que no tengas fugas en alguna tubería, pues gota a gota el desperdicio es grande. Cuando te bañes, procura no mantener la regadera abierta más de cinco minutos; además, no utilices el inodoro como bote de basura, pues aunque no lo creas, cada descarga de agua representa entre 3 y 6 litros; un consejo perfecto para esto es meter una botella con arena dentro del tanque de agua para disminuir la cantidad de agua que se usa en cada descarga.