Detox digital, lo nuevo para combatir el tecnoestrés

Sin darnos cuenta, nos apegamos tanto a la tecnología que ya los especialistas de la conducta empiezan a sugerir una desintoxicación digital. Como si se tratase de algún alimento que nos empieza a producir algunos daños, se vuelve recomendación hacer un paréntesis y levantar las cabezas de las pantallas para acercarnos más al mundo real.

Así nos comparte David Bejarano, coach de vida y negocios e instructor de la plataforma de cursos en línea Udemy, sobre lo que hoy se conoce como detox digital.

“El tecnoestrés es ese choque emocional que se genera debido a la dependencia que hemos creado con la tecnología a nuestro alrededor. Se ha convertido en una parte fundamental de nosotros, prácticamente esencial y muchos lo ven como un órgano más en su vida que sin él no pueden vivir”, explica.

De acuerdo con el especialista, el primer paso para combatir esta adicción es reconocer el problema. Posteriormente, hacer un reporte de cómo es tu día a día, cuántas veces entras a ver una aplicación, cuánto tiempo permaneces en ella y qué dejas de hacer por concentrarte en estas apps.

“Llegamos a ver que estamos gastando mucho tiempo en algo que no me sirve. Cuando empezamos a reconocer que esto nos está afectando, de ahí podremos saber cómo puedo usar yo estas aplicaciones de una mejor manera sin que me quite tanto tiempo, sin que me angustie, sin que me genere ansiedad o que sienta la necesidad de estar conectado todo el tiempo para poder sentirme bien”, enfatiza en declaraciones a Publimetro.

Impacto directo en la salud

De acuerdo con el experto, el tiempo que dedican las personas, en especial los jóvenes, a las pantallas está teniendo repercusiones en la salud.

Por ejemplo, ya está comprobado que la luz de estos dispositivos está afectando los niveles de sueño y la atención.

También estar tan conectados está causando problemas de espalda, cuello y tensión; la ansiedad está llevando a la gente a comer más y a tener niveles de obesidad y también se está comprobando una conexión de esta dependencia con la diabetes. “Hay mucho que puede estar afectando. De hecho cuando usamos los dispositivos con audífonos estamos reduciendo la capacidad auditiva de las personas porque se escucha con demasiado volumen, por que se está con audífonos todo el tiempo y éste es un espacio que requiere de oxigenación”, explica Bejarano.

A esto se añaden daños mentales como la depresión o disminución de la capacidad intelectual del ser humano o el normal desarrollo de habilidades cognitivas.

Rendimiento académico

Sin embargo, sabemos que no todo en la red es malo y que hay muchos beneficios que se le pueden sacar a las herramientas digitales, entre ellos, adquirir nuevos conocimientos en línea. Lo esencial, de acuerdo al especialista, es aprender a enfocarnos, a concentrarnos en lo verdaderamente útil.

“Es importante que hagamos espacio para la educación pero tenemos que reconocer que la tecnología está aquí. Entonces tenemos que saberla usar como una aliada y conectar con la educación. Se trata de liberarse de las presiones de las redes sociales y usarlas para aprender más”, concluye.

Tips

Para que logres hacer un detox digital puedes anular sonidos, vibraciones, hacer uso de la tecnología a determinadas horas del día y por determinado tiempo. Incluso hay aplicaciones que cancelan o impiden entrar a aplicaciones a cierta hora.

9

de cada 10 adolescentes mexicanos revisan el celular tan seguido que nada cambió desde la última vez que lo vieron, de acuerdo con una encuesta realizada por Motorola.

79%

de los usuarios que van desde los 18 hasta los 24 años revisa su teléfono durante la madrugada, según el Estudio de Hábitos Móviles 2016.