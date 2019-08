Indra Carrillo, el chef mexicano ganador de una estrella Michelin, trae su cocina a la Roma

¿Qué te trajo a México?

—Esta invitación que me hizo Azari Cuenca para venir a cocinar a la Ciudad de México y pues es un gran orgullo estar de regreso y poder proponer mi cocina.

¿Cómo te sientes con toda esta fama que alcanzaste a raíz de obtener una estrella Michelin?

—La verdad es que muy enfocado a mi trabajo y en seguir mejorando, aprendiendo y en lo mío, que es cocinar, atender a mis clientes y crear nuevos menús.

¿Qué se puede encontrar en el restaurante La Condesa, en la ciudad de París?

—Tenemos únicamente menús degustaciones que son sorpresa, no tenemos una carta como tal, sino que el comensal solamente se deja llevar. Proponemos un cuatro y seis tiempos con un maridaje. La idea del menú y el maridaje es proponer un viaje; en la comida, la síntesis de mi experiencia, siempre una base francesa y puntuada con una cocina de la India, de Japón, de Italia, de México, pues es con lo que yo me formé con algunos de los mejores chefs. Son cocinas que a mí me inspiran mucho. Trabajamos también para crear maridajes bastante únicos con vinos franceses, españoles, italianos, de California, Hungría, Nueva Zalanda y todas las semanas tengo degustaciones con mi equipo para ver nuevos vinos y maridajes, que es como una parte integral del restaurante.

El chef preparará un menú sorpresa de seis tiempos para los asistentes. / Dreamstime

¿En algún momento pensaste que con este concepto ibas a posicionarte como lo estás ahora?

—No, nunca me lo planteé así, siempre fue el dar lo mejor de mí mismo día con día y eso es lo que realmente me da más satisfacción. Con mi equipo buscamos dar lo mejor en cada platillo, con cada cliente, y es algo interminable, porque no es algo como que ya lo hice una vez. Estamos abiertos cinco días a la semana, tenemos 24 comensales y buscamos dar un nivel de excelencia con todo lo que ofrecemos. La fama está muy bien, pero ni tiempo para atenderla porque se la pasa uno trabajando.

Después de esta estrella Michelin ¿qué sigue?

—La idea para mí es seguir haciendo única la experiencia en La Condesa, seguir renovándome, creando nuevos platillos, para mí eso es lo más importante, más allá de cuántos restaurantes más puedo abrir. Quiero mejorar la experiencia, así que un lugar más grande me puede dar los medios para llevarla más allá. El enfoque es seguir creciendo, pero desde adentro, como persona, como empresario y como chef.

¿Qué es lo que puede esperar la gente de ti aquí en el Terraza Balmori?

—La cena que van aprobar en Balmori es un poco inspirada en lo que yo hago en La Condesa, pero adaptándonos al producto local y guardando mi identidad en lo que propongo. El formato es el mismo seis tiempos, tenemos una entrada, una segunda entrada, un plato de pescado, un plato de carne, un postre y un segundo postre. La idea es dar a probar lo que yo estoy haciendo en París pero con el producto que se maneja de temporada aquí.