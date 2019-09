Acércate a tus superhéroes favoritos en Disney California Adventure Park

¿Imaginas vestirte con el traje de uno de tus super héroes favoritos? Esto es lo que vivirán las personas que a partir del 2020 visiten el Avengers Campus, en el parque Disney California Adventure. Las instalaciones fueron creadas por los Avengers para reclutar a la próxima generación de Superhéroes.

“De cierta forma, estos nuevos campus son como los mismos Avengers: un grupo de individuos diferentes que se ha unido con el mismo propósito”, dijo Scot Drake, ejecutivo creativo, Marvel Global Portfolio, Walt Disney Imagineering.

“Esta colección de sitios singulares—cada uno dedicado a una disciplina diferente—se ha unido para impulsar la próxima generación de héroes.”

Avengers Campus contará con la primera atracción de paseo de Disney Spider-Man. Los visitantes entrarán a la atracción en la primera dirección clave del campus, Worldwide Engineering Brigade (Brigada de Ingeniería Mundial) – también conocida como “WEB”.

Durante una evento de puertas abiertas en WEB, inventores en ciernes invitarán a los visitantes a participar en una prueba de su invención más reciente: el vehículo “Web Slinger” (lanza telarañas). Esta nueva aventura les permitirá a visitantes lanzar telarañas como Spider-Man, y les dará una probadita de lo que se siente tener verdaderos súper poderes para ayudar a Spider-Man a colectar Spider-Bots que están fuera de control.

Disfruta de esta aventura. / Cortesía

Avengers Campus también contará con Pym Test Kitchen (cocina de pruebas). De la misma forma que Ant-Man y The Wasp usan las “Partículas Pym” para engrandecer y reducir casi cualquier cosa; Pym Technologies está usando las últimas innovaciones para expandir y reducir comida en este restaurante.

Los visitantes también tendrán encuentros heroicos por todo el campus, incluso con Ant-Man y The Wasp, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Superhéroes de Wakanda y Asgard, y Iron Man.

Otras nuevas atracciones de Disneyland

Programado para estrenarse en la primavera de 2020, el nuevo desfile “Magic Happens” cobrará vida con una pista sonora llena de energía y una nueva canción producida en asociación con el cantautor Todrick Hall. Para celebrar los impresionantes momentos de magia que están al centro de muchas de las historias de Disney, el desfile diurno tendrá asombrosas carrozas, hermosos vestuarios y adorados personajes de Disney de películas como “Moana”, “Coco”, “Sleeping Beauty” y más – todos guiados por Mickey Mouse y sus amigos.



Al recorrer Main Street, U.S.A. en Disneyland, el desfile “Magic Happens” les recordará a visitantes que no necesitan alas para volar, que las estrellas fugaces se hicieron para deseos y que la magia no termina a la medianoche. Entre lo más destacado:



– En su wa‘a (o canoa), Moana navega en la cresta de una hermosa ola, inspirada en hermosas esculturas de madera koa con paneles LED, ofreciendo una deslumbrante mirada a la magia que tiene el mar.

– Para celebrar la magia que ocurre cuando Miguel toca la guitarra de Ernesto de la Cruz, una espectacular carroza inspirada en la película de Disney y Pixar, “Coco”, hace puente entre la Tierra de los vivos y la Tierra de los muertos con brillantes flores de cempasúchil. Fantásticos alebrijes, los guías espirituales, se unen a la procesión al igual que Dante, el perro de Miguel.

– El majestuoso gran final del desfile “Magic Happens” celebra momentos mágicos de los clásicos cuentos de Disney, incluso al trío de hadas de “Sleeping Beauty” que transforman el vestido de la Princesa Aurora de color rosa a azul una y otra vez.

– Además, el desfile cuenta con más carrozas y personajes de alta energía que combinan la canción original de Todrick Hall con clásicas canciones de Disney con un estilo nuevo y contemporáneo.

2022

es el año en que llegará a Disneyland Mickey & Minnie’s Runaway Railway.