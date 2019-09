Ignacio López Tarso Una vida en el teatro, lo vuelve patrimonio cultural

Bien dicen que el escenario es vida y quien lo pisa se olvida todo, los actores se llenan de vida, y esto queda demostrado con el primer actor Ignacio López Tarso, quien a sus 94 años de vida sigue trabajando en lo que él llama su pasión.

Actualmente comparte escena con su hijo el también actor Juan Ignacio Aranda, en Una vida en el teatro, texto que viene como anillos al dedo al histrión y su primogénito, compartió en entrevista con Publimetro.

“Tengo 71 años de ser actor y de eso hablo también también en la obra, ya que me ha tocado interpretar a tantos personajes del teatro clásico, griego, español, y más. Es una obra que parece escrita para mi y para Juan Ignacio mi hijo, se trata de dos actores en el camerino y el escenario, donde interpretamos cinco grandes trozos de textos, parte de Hamlet, Shakespeare, Calderón de la Barca, entre otros y con esto interpretamos cada uno cinco personajes diferentes”, explicó Tarso.

La obra marca como dos generaciones de actores comparten sus frustraciones, sueños y emociones en el camerino, Roberto, (López Tarso) es un actor consagrado y Juan (Aranda) es un joven actor con un futuro incierto. Una carta de amor y frustración a la vida del actor y a los escenarios.

“Es una conversación muy viva con Juan Ignacio. Le comente la empresario lo que yo quería, y las ganas de hacer una obra con mi hijo, los dos solos en escena, pues no solo es el personaje, sino la obra misma y lo estamos haciendo y sacando provecho. Estamos muy a gusto en escena, nos entendemos muy bien, la estamos disfrutando mucho”, agregó.

La puesta en escena estará presentándose en la Sultana del Norte este miércoles 4 de septiembre en el Showcenter con dos funciones, a las 19:0 y 21:30 horas.

Además hace unos días recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad Capital de América, que otorga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, lo que dijo lo compromete a seguir trabajando.

“Me compromete más con el público y con la gente que me da los reconocimientos, y más ahora que me entregaron uno donde la ciudad de México me declara Patrimonio Cultural Vivo. Además me dieron un Doctorado Honoris Causa, de la Universidad de Santander, que tiene instalaciones en Guadalajara, ya tengo el de la Universidad de Guadalajara, también tengo el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ya con este tengo mi tercer Honoris Causa”, expresó el histrión.

4 de septiembre, Una vida en el teatro, llega al Showcenter, con dos funciones 19:00 y 21:30 horas, una obra donde Ignacio López Tarso y su hijo Juan Ignacio recrean la vida de dos actores y su pasión por el escenario.

52 películas ha realizado el primer actor de 94 años de edad, entre las que destaca Cri Crí, el grillito cantor (1963), además de 34 obras de teatro y una veintena de telenovelas