Colección Chelsea es minimalista, pero emotiva

BoConcept colaboró por primera vez con Karim Rashid en 2012 para la colección Ottawa, galardonada con los premios Red Dot y Good Design. Desde entonces, ha creado el sofá Ottawa reconfigurable, que también obtuvo los premios Good Design e iF Design en 2018.

En 2019, la colaboración continúa con Chelsea, una colección minimalista pero emotiva compuesta por un sofá de dos plazas y media con butaca a juego, más lámparas de pared, de piso y de techo.

El diseñador Karim Rashid se basa en la fluidezde las formas orgánicas para esta colección. / Cortesía Bo Concept

Una pequeña inspiración

La colección Chelsea ejemplifica el inconfundible lenguaje de diseño de Karim, basado en la fluidez de las formas orgánicas. Más allá de la estética, la decisión de Karim de eliminar las superficies duras y los bordes afilados crea un confort visual y táctil e infunde una arrebatadora sensación de calma, atributos que el diseñador considera vitales dentro del estilo de vida compacto en el que se ha inspirado para esta colección.

“Viví en Chelsea, Nueva York, durante veinte años. Muchos de los nuevos departamentos tienden a ser pequeños. Y cuando vives en un espacio limitado, menos es más. Necesitas un ambiente acogedor y espacio para respirar, relajarte, socializar y trabajar. Diseñar un ambiente pequeño y acogedor en un departamento pequeño tiene todo el sentido”.

“Si empiezas a tener muchas patas y muchos objetos que sobresalen, ese ambiente comienza a volverse incómodo y sobrecargado, y, encierto modo, se convierte en un obstáculo para disfrutar de la vida. Por eso, Chelsea representa esa idea de ser urbano en espacios residenciales pequeños, pero mantiene, a pesar de todo, una sensación de calidad, lujo y artesanía”, explica Rashid.

Un diseño natural para nuestro tiempo

Karim empleó una filosofía de diseño que denomina minimalismo sensual: “El diseño es muy simple, reducido, muy minimalista. Pero no minimalista en el sentido tradicional de la palabra, que evoca formas de líneas marcadas, cuadros y cilindros. Estos objetos se centran en el cuerpo humano. Son amorfos y esponjosos, y es que así es como nacemos; crecemos en el útero. Siempre he creído que los objetos físicos deben ser discretos. No importa por dónde la toques (la butaca Chelsea), nunca tendrás la sensación de que te vas a hacer daño o de ir contra lo natural”, asegura Karim.

La butaca Chelsea también nos habla de la tendencia actual hacia el autocuidado y del creciente rechazo que muestra el mercado hacia la predominancia de la formalidad y la tradición por encima del confort.

“Vivimos en la era del Informalismo; usamos los zapatos deportivos más cómodos, suaves y de mejor desempeño. Incluso el traje que llevo puesto es elástico y no se arruga, perfecto para viajar. Nuestro mobiliario también debería ser informal. Debería ofrecer un buen desempeño, con telas fáciles de limpiar, pero, al mismo tiempo, ser tan placentero como usar un par de zapatos deportivos realmente buenos, de esos que te hacen sentir como si caminaras en el aire. Tienes que sentirte igual: como si estuvieras sentado en el aire”, afirma.

La butaca Chelsea es sumamente cómoda. / Cortesía Bo Concept

Diseño vanguardista

El sofá y la butaca Chelsea se elaboran usando espuma moldeada en frío colocada sobre una estructura de acero con resortes de alta calidad. Esta especificación vanguardista permite un preciso modelado en 360 grados sin hundimiento de la espuma para brindar una comodidad excepcional.

La colección Chelsea se apoya sobre un pedestal de madera que permanece oculto, lo que le da un aire de levitación. Tanto el sofá como la butaca se ofrecen con 10 años de garantía para la estructura y la espuma.

La colección Chelsea de Karim Rashid para BoConcept ya se encuentra disponible en todas las tiendas de la marca en México y el mundo.