El tour cervecero que no te puedes perder en Mérida

Hermana República

Un excelente lugar para almorzar. / Erika Padrón, Publimetro

Este restaurante tuvo sus inicios en Xcanatún, justo al lado de la fábrica de la cerveza Patito, de ahí surgió la fusión para crear una cocina innovadora que respeta los sabores tradicionales de la gastronomía yucateca. Ahora Hermana República se encuentra en el corazón de Mérida y es un emblema de la ciudad bajo el mando del chef Alejandro Méndez. Su comida es con base en ingredientes locales que puedes degustar con la cerveza de la casa, Patito. La recomendación es probar las tostadas de pulpo, los tacos de cochinilla o el chile xcatik relleno de ternera. Si vas con amigos, la mejor opción es la botana tradicional encabezada por el Sikil Pal (calabaza tatemada con tomate), la berenjena asada o el guacamole con tostones.

Ubicación: Calle 64 472, Parque Santa Lucía, Centro

Dzalbai

El lugar está adornado con murales de artistas locales. / Erika Padrón, Publimetro

Si quieres disfrutar de un gran ambiente con buena música y degustar licores nacionales o cervezas yucatecas Dzalbai es la opción. Es una de las más antiguas de Mérida, se fundó en 1929 y ha pasado por muchas facetas, en sus inicios era para hombres, después cerró en 2011 y sus nuevos propietarios le dieron un giro radical al convertirla en una cantina hipster, conservando su fachada y decorando su interior con murales de artistas locales. No te vayas sin probar la cerveza Thodes Ale que se prepara en una casa local y algún coctel hecho con Xtabentún, que mezcla licor de anís con miel de abeja, acompañado con alguna botana de la casa como papa en escabeche o frijolitos refritos.

Ubicación: Calle 64 x 53, Esquina, Centro

La negrita

La cerveza de la casa. / Erika Padrón, Publimetro

Una de las cantinas más populares de Mérida donde la diversión está garantizada gracias a su gran ambiente que ha conquistado a personalidades como Chayanne, Fito Páez o Margarita, la diosa de la cumbia que no han dudado en visitarla durante su estancia en la Ciudad Blanca. Esta cantina abrió sus puertas en 1917, pero cerró en 2010, fue entonces que Paty Martín decidió rescatarla, impulsada no sólo por un recuerdo familiar sino para convertirla en uno de los espacios más diversos y socialmente responsables, que no sólo apoya el talento local, sino que impulsa lo mejor de la identidad yucateca. El gran ambiente musical va desde jazz, pop y salsa que acompañado de La Negrita, la cerveza de la casa, y de la botana regional harán de tu visita algo memorable.

Ubicación: Calle 62x 49, 415, Centro