Estas famosas películas y series mostraron diseños exclusivos de Herman Miller

Para la realización de una película o serie son de suma relevancia algunos factores como: el guión, la actuación y la dirección, pero ¿alguna pensaste en la importancia que tiene el mobiliario dentro de una producción?

El mobiliario es un elemento clave que brindará contexto a la historia y con el cual se le proporciona credibilidad a la obra. Gracias a ello es posible conocer mucho más acerca de los personajes dentro de una historia, así como sobre los lugares y épocas específicas representadas, ya que sugieren aspectos importantes como: estilos de vida, preferencias estéticas e incluso rasgos psicológicos.

Existen muchas formas de integrar el mobiliario a las producciones, pero hoy destacaremos a una de las firmas más reconocidas de diseño de muebles,“Herman Miller" que desde hace nueve años trabaja en conjunto con arquitectos y diseñadores en elegir bien las formas, los colores, la iluminación y la disposición de los elementos con el objetivo de crear ambientes de concentración, creatividad, tranquilidad o cualquier otra sensación acorde con las necesidades de los usuarios de las áreas.

Toda la inspiración de la compañía ha traspasado a la pantalla, y ha quedado plasmada en varias historias junto con sus icónicos productos que han sido seleccionados para ser parte de diversas escenas dentro de películas y series de televisión.

A continuación te mostramos algunas de las producciones y escenas donde Herman Miller estuvo presente.

BIG BANG THEORY

Sheldon utilizando una silla Aeron Chair

Aeron Chair “The Big Bang Theory” (CBS) / Cortesía: Herman Miller

DR. HOUSE

Dr. House utilizó una Eames Lounge Chair en su consultorio

Eames Lounge Chair “Doctor House” (FOX) / Cortesía: Herman Miller

IRON MAN

Uno de los superhéroes icónicos de Marvel, Tony Stark utilizó una Eames Chair en su oficina en la cinta Iron Man 2.

Eames Chair “Iron Man 2” (MARVEL) / Cortesía: Herman Miller

MAD MEN

Esta serie de televisión que comenzó transmisiones en 2007, incluyó en una escena la Silla Ejecutiva de Ray Charles Eames

Silla Ejecutiva de Ray Charles Eames "MAD MEN" / Cortesía: Herman Miller

LOS SIMPSON

La familia amarilla no se escapa del buen gusto y en un icónico capítulo donde Dios aparece "Thank Good is Doomsday", la silla de su oficina es una Aeron Chair

Aeron Chair “Episodio de los Simpson: Thank God, It´s Doomsday” (FOX) / Cortesía: Herman Miller

