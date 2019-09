Omar Martínez: "Lo importante es que una casa sea funcional”

¿Qué es lo que más les solicitan en materia de interiorismo y cómo ha sido la experiencia con los clientes?

— Lo que más nos solicitan y por lo que casi siempre empiezan es la sala comedor. Hemos visto que lo más buscado y pedido en estos momentos es un estilo nórdico minimalista, que sería muy limpio con colores muy claros. Ahora está en tendencia el rojo con el azul. También esto se ha dado porque ahora las casas en México son muy pequeñas y esto amplía un poco más los espacios dando la sensación de mayor dimensión sin serlo.

¿De cuánto dinero debe disponer una persona para modificar un ambiente, un baño o un comedor?

— Tratamos de ajustarnos a su presupuesto. Por ejemplo, con una sala si quieren cambiar completamente con decoración, cojines y demás, yo creo que podría andar como por los 30 mil pesos, aunque no hay límites.

¿Ustedes crean sus productos y mobiliario?

— Manejamos muebles de línea que es la que siempre vendemos. También tenemos muebles a tu medida. Entonces, si tú ves algo en el catálogo y quieres algo más chico o grande o tienen alguna idea de un mueble, también lo podemos fabricar. Además trabajamos con otros diseñadores.

Arquitecto Omar Martínez y Paola Moreno, diseñadora industrial. Ambos creadores de MOOM Arquitectura. / Cortesía

¿Quiénes son los que más se animan a hacer cambios en el hogar?

— Los jóvenes que están empezando con su hogar. A partir de 30 años y como hasta los 45 o 50 años son los clientes que más tenemos. Porque creo que como antes se tenía la cultura en México de que contratar un arquitecto que te diseñara tu casa era carísimo entonces ahorita a nosotros nos gusta proponer que en realidad no es caro y les reembolsamos el proyecto.

Explícame esa parte de que le retornan su dinero.

— Nosotros por diseñarles el espacio cobramos dos mil 990 pesos. Digamos, lo que están pagando es nuestra visita, el levantamiento arquitectónico, modelar ese espacio en 3D y mostrarles la propuesta. Eso es lo que abarca este monto. Pero, si compran los muebles con nosotros, ya sea de nuestra línea o lo que sea, nosotros les reembolsamos eso en el producto para ayudarlos a que lo que pagaron sea como un pequeño enganche para tener ese hogar ideal. Prácticamente el proyecto inicial que entregamos sale gratis y la persona sólo paga los muebles y los materiales.

¿Por qué es importante invertir en interiorismo? Consideren a aquellas personas que deciden decorar por sí mismos con videos de Internet.

— Yo creo que es muy importante hacer esta inversión en contratar un experto o interiorista para diseñarlo porque a fin de cuentas es el espacio en el que tú vas a habitar, vas a vivir día con día. No tiene caso que la persona gaste en muebles, decoración, comprando en una tienda donde dice esto se ve bien o me gustó y llega a su casa y en conjunto no se ve bien ni queda 100% convencido con algo que vas a ver día con día. Creo que (contratar a un interiorista) es una muy buena inversión, así vas a estar seguro de que tu espacio va a ser totalmente como quieres, funcional y que va a tener muchos beneficios pues vas a estar en un lugar que te encante y lo vas a vivir día con día.

Estilos en tendencia:

Que no falten los detalles de color. / Dreamstime

• Nórdico: basado en la luz, elementos naturales, telas que pueden hacer que el espacio se vea mucho más grande que 3×3.

• Minimalista: aquí menos es más. Puede ser en colores muy neutros y con superficies lisas. Todos los elementos se colocan de manera ordenada.

• Rústico moderno: con el que la mayoría de personas crecen; mayormente incluye elementos en madera.

• Boho chic: tiene muchos colores, muchas texturas y es una fusión de lo moderno con lo hippie que hace que una casa se vea muy moderna y muy alegre.

• Náutico: centrado en un ambiente de vacaciones, donde predominan los colores blanco y azul, con detalles en rojo y en dorado para resaltar cada uno de los espacios. Y esto hace que las casas se vean más frescas.

• Industrial: muy usado últimamente por esos jóvenes que no disponen de tanto dinero para comprar. Predominan mucho los colores blanco, gris, negro, azul y artículos metálicos o en madera oscura.

"Puede estar una casa muy bonita, los muebles muy bellos, pero lo importante es que sea funcional. Que sea perfecta para las necesidades que cada uno tiene en sus espacios". Arquitecto Omar Martínez.

Colores

De acuerdo con Martínez, la psicología del color también está muy enfocada en el hogar, ya que afecta la manera en la que se vive o se percibe un ambiente. “No hay colores que se puedan usar o no en un espacio. Sólo se trata de usarlos a nuestro favor”, explica.

Sugiere tres maneras prácticas para elegir los colores del hogar.

1. Monocromática: se trata de elegir un color. Por ejemplo, optar por el azul como base, y dar diferentes ambientes y perspectivas según los tonos de azul que queramos o de cualquier otro tono.

2. Armonía: se genera utilizando los colores que están alrededor del color que queremos en la paleta cromática. Podrías tomar el verde como base, entonces los colores que estén a la derecha y a la izquierda servirían para hacer una armonía.

3. Contraste: serán los colores que están exactamente del otro lado del círculo cromático. Si te gusta demasiado azul y lo vas a tomar como base en tu diseño entonces también puedes utilizar el naranja para generar un contraste y tener un ambiente mucho más fuerte y más vivo. Así con todos los colores.

Dato

Moom Arquitectura e Interiorismo tiene tres años en el mercado. Para conocer más sobre sus proyectos

visita: www.moomarquitectura.com

Ubicación: Gutiérrez Zamora 33, Local 2, Las Águilas, Ciudad de México