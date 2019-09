Invitan a los niños a reconstruir el mundo

En Lego House, Billund, más de 100 niños conocieron a Mark y a otras figuras inspiradoras como David Aguilar, un joven de 19 años quien ha construido varios brazos prostéticos, a partir de elementos de Lego; esto con el objetivo de explorar el potencial infinito de la creatividad. El reto creativo también se llevó acabo en talleres, donde el desafío para los niños, fue reconstruir el mundo que los rodea.

“Toda mi carrera he trabajado con personas creativas y he buscado hacia dónde nos lleva la imaginación. Lego Rebuild The World, es una gran oportunidad para inspirar a la próxima generación de creadores que desarrollarán ideas que formarán nuestro futuro: desde cómo vivimos hasta la música que escuchamos”, explicó Mark Ronson.

El Grupo Lego cree que cada niño nace con increíbles capacidades creativas para la resolución de problemas; sin embargo se debe actuar ahora para conservar esta capacidad y que logre permanecer a lo largo de la vida, ya que el futuro depende de ello.

Lego Group busca potenciar la capacidad creativa de los niños. / Cortesía Lego

Inspirar la creatividad se ha vuelto un asunto crítico y urgente. De acuerdo al Reporte de Empleos del Foro Económico Mundial, la resolución creativa de problemas, se colocó entre las tres habilidades principales que el mercado laboral va a requerir en 2020. El juego con la imaginación, ayuda a que los niños aprendan cómo innovar y a tener un pensamiento crítico a lo largo de su vida.

Mark Ronson se reunió con representantes de diversos campos creativos, para discutir la importancia de conservar y fomentar la creatividad como una habilidad clave, para que los constructores del mañana, sean exitosos en un mundo que vive en el cambio constante.

Julia Goldin, directora de marketing global de Lego Group, comentó: “Reconstruir el mundo se trata de: a dónde nos lleva la imaginación y de celebrar la creatividad natural de los niños. Queremos que los niños alrededor del mundo conserven y desarrollen estas habilidades mientras crecen. Con esta campaña queremos inspirar a personas de todas las edades para que liberen la creatividad y a través del juego con Lego puedan crear un mundo de infinitas posibilidades”.

El 17 de septiembre, el diseñador e inventor británico: Dominic Wilcox, dirigió una serie de talleres, en los cuales, junto con dos creativos más, desafió a los niños para reinventar icónicos puntos de referencia en el mundo, desarrollar nuevos dispositivos y resolver problemas cotidianos; únicamente utilizando bricks de Lego. Otros profesionales ayudaron a los niños a darle vida a sus ideas.

“¿Quién sabe lo que saldrá de aquí hoy … una casa con un globo aerostático como techo? ¿Un auto con piernas largas para saltar sobre el tráfico? Nadie ve el mundo como los niños, así que estamos emocionados de ver lo que se les ocurre", comentó Dominic Wilcox.

Los niños de todo el mundo también pueden participar compartiendo sus creaciones en la aplicación Lego Life o visitando www.lego.com/rebuild-the-world-challenge.

El sistema Lego ha sido durante mucho tiempo la plataforma definitiva para la expresión creativa y la resolución creativa de problemas. Los niños no sólo imaginan qué construir, sino que también pueden construir y reconstruir. Experimentar. Fallar. Romper las reglas. Fallar e intentar de nuevo… Este es el ciclo de la creatividad humana y la esencia del sistema de juego.