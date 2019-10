Este nuevo resort en Punta de Mita es la mezcla perfecta entre lujo y naturaleza

Nuevo resort

Imagínate vacacionar en un lugar frente al mar donde se combine calidez, elegancia y confort. Eso es posible en Marival Armony, uno de los tres hoteles de la familia Marival resorts ubicado en Punta de Mita y rodeado por el majestuoso escenario de la la Sierra Madre. El complejo ofrece a las familias y parejas el sitio ideal para descansar y pasar unos días llenos de tranquilidad y diversión.

Sus cómodas suites y habitaciones harán que tu descanso sea perfecto, además dentro del hotel podrás disfrutar de sus áreas comunes en las que se encuentran cuatro albercas —una de ellas infinity, que te enamorará por su incomparable vista al mar— así como tres jacuzzis, jardines y spa.

Este nuevo resort de 5 estrellas cuenta con más de 80 lujosas suites de 1, 2 y 3 recámaras con balcón o terraza y con impresionantes vistas. / Cortesía Marival Resort

Gastronomía

Algo que no se debe pasar por alto es su oferta gastronómica que se presenta en sus cinco restaurantes de especialidades donde puedes degustar lo mejor de la comida del mar y platillos internacionales, un menú variado que satisface al paladar más exigente. Comer en cualquiera de estos restaurantes será una experiencia culinaria única, ya que cada receta es hecha con base en los ingredientes locales frescos, que son llevados a la mesa por los mejores chefs.

Un espacio para descansar rodeado de la naturaleza y degustando lo mejor de la gastronomía local. / Cortesía Marival Resort

Marival Resort

La familia Marival son reconocidos como los pioneros del Todo Incluido. Sus resorts (Marival Distinct, Marival Armony y Marival Emotions) fueron hechos para compartir momentos maravillosos entre amigos o la familia. Por ello, su concepto HomeFeeling hace que todos los huéspedes se sientan como en casa y quieran regresar cada temporada a cualquiera de sus estancias. Y es que la transformación y la innovación son otras de sus características que se refleja en sus instalaciones, actividades, servicios y alimentos para ofrecer a sus clientes la mejor opción vacacional en la Riviera Nayarit.

Las habitaciones son cómodas y con una gran vista hacia la playa. / Cortesía Marival Resort

El concepto Home Feeling

Salvador Ramos, vicepresidente de ventas de Marival Resorts nos cuenta porque esta cadena hotelera se ha convertido en la preferida de muchos viajeros.

¿Cómo nace su concepto Home Feeling?

— Por el gran índice de repetidores, de gente que lleva años visitándonos, de ahí nace el Home Feeling, de todos esos amigos y familiares, pero no son sólo los clientes, también nuestro staff lleva más de 25 años con nosotros y si a eso le sumamos la calidez de la zona que es muy particular y el hecho de que no hemos perdido el toque personalizado, hace de la experiencia vacacional un gran diferenciador.

Se distinguen por ser la compañía hotelera que tiene el mayor número de suites en sus hoteles.

— Así es en el hotel Marival Emotions, por ejemplo, de los 495 habitaciones que tenemos 120 son suites de una o dos o tres recámaras, es muy difícil encontrar en México un hotel con tantas habitaciones que sea multiunidad, pero de alguna manera al público le gustó. A raíz de eso, decidimos hacer el Marival Distint, ahí tenemos 169 residencias de hasta cuatro recámaras. Somos una compañía que casi la mitad de nuestro inventario son habitaciones multiunidad, donde pueden venir hasta 10 personas y eso hace una experiencia vacacional muy diferente.

¿En qué se diferencia cada uno de sus hoteles?

— Somos una familia que hemos tratado de extender lo que nos gusta: convivir en familia a través de los productos que tenemos. Marival Emotions se distingue porque hay muchos shows, actividades, tiene cuatro albercas, ocho restaurantes y discoteca, es un lugar totalmente activo. Por su parte, el más nuevo, Marival Armony, es natural, la playa, un hotel que tiene un feeling muy particular. Luego está el Marival Distinct que es el producto más alto en cuanto a precios por el tipo de unidades. Ahí los huéspedes tendrán la oportunidad de cenar en Mozzamare nuestro club de playa, combinando experiencias, sabores y esencias.

¿Qué ofrecen en el aspecto gastronómico?

— El todo incluido tuvo que venir de menos a más. Comenzó como un bufete y ahora ha sido una evolución y explosión de servicios en todas partes, pero es difícil encontrar hoteles con buenos alimentos y nos caracterizamos también por eso. Mucha gente repite por la calidad de la comida.