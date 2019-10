Jive Out México, el primer festival en el país de bailarines para bailarines

El jive es un baile que desde hace 5 años se está ganando un espacio en México, pero que hasta ahora tiene su primer festival completamente dedicado a los bailarines con una propuesta única y diferente.

Jive Out México Weekend se llevará a cabo del 13 al 15 de diciembre, donde diversas personalidades de la música y el baile darán vida a este proyecto que incluye competencias, talleres, y dos grandes fiestas que contarán con bandas y Dj’s nacionales e internacionales.

“En un festival pequeño, pero pensado para que los bailarines se sientan cómodos con bandas acordes para bailar toda la noche, que es lo que nos hace únicos”, asegura Karla Campos, quien junto a Josué Durden organiza el evento.

Tres días de baile y fiesta

“Inauguramos el festival el viernes con una fiesta abierta a todo el público en la que los DJ Set estarán a cargo de Rebel Days, que son tres Dj’s mexicanos. Esta fiesta será en el restaurante Be Bops que está en la Roma, en la calle de Medellín y empezará a las 7:00 de la noche para terminar a la 1:00 de la mañana”, explica Karla, quien también forma parte de la escuela de baile Lucky Jivers México.

El sábado por la mañana habrá clases de baile con los maestros nacionales e internacionales, para después dar lugar a las clasificaciones de las competencias que habrá y posteriormente otra fiesta a las 20:00 horas, todo con sede en el Hotel Selina.

En el último día también habrá clases por la mañana, en la tarde serán las finales de las competencias y a las 17:00 se llevará a cabo la fiesta con la que cierra el festival, en la que la música estará a cargo de DJ’s internacionales.

El Full Pass para tener acceso a todo el festival, es decir, a todas las clases y las fiestas, tiene un costo de mil 100 pesos; sin embargo, existen pases para acudir solo a las fiestas o solo a las clases, con precio de 600 pesos cada uno.

El talento musical

Tanto los maestros que impartirán las clases, como los Dj’s y bandas a cargo de la música, son talentos nacionales e internacionales, algunos de los cuales se estarían presentando por primera vez en el país.

“Para la escena del baile en México son bandas bastante relevantes”, asegura Karla.

Dollar Bill and his one man band llegará directamente de Reino Unido para deleitar a los asistentes con un acto con sus influencias de rythm & blues, y old school blues.

Foto: Cortesía

Y uno de los actos más aclamados por los jivers alrededor del mundo, directamente desde Nashville llegan The Hi-Jivers, rindiendo homenaje al Rock N 'Roll y Rhythm & Blues de los años 50 y 60 a través de sus originales, salvajes y apasionadas interpretaciones.

The Hi-Jivers / Foto: Cortesía

Representando al jive mexicano estarán los Tender Teens Trio y Rockets 55, ambas bandas originarias de CDMX que se han convertido en un referente del R&B.

Y desde Guadalajara T-Bone Trío hará que la gente no deje de bailar ya que su set traerá varias sorpresas. Además de una propuesta de jazz para los asistentes lindy hoppers a cargo de Sr. Swing.

Los maestros

Jive Out MX tendrá 6 horas de talleres a cargo de Didier “Dee” Jean-François de Montreal, quien ha sido profesor, DJ y MC internacional para los eventos más importantes de baile en la escena mundial como Camp Hollywood, Lindy Focus, ILHC, entre otros. Además de ser el fundador de Swing 88, una de las academias de baile más respetadas de Canadá.

Foto: Cortesia

Por otra parte estará Anthony Demeter “Tony Be Good”, también de Montreal, compartiendo sus técnicas adquiridas en 7 años de experiencia en jive.

Anthony Demeter “Tony Be Good” / Foto: Cortesía

Trabaja en la escuela de baile JiveStudio Montreal, es profesor, DJ y podcaster.

Además el festival contará con talleres impartidos por los maestros locales y organizadores del evento Josué Durden y Karla Campos, dando opciones de clases de estilos variados y para los distintos niveles.

La competencias

Las competencias serán en dos categorías: Strictly Advance, en la que la inscripción será por parejas para competir en modo batalla; y Mix & Match donde los bailarines se inscribirán individualmente y se irán rotando las parejas.

Las eliminatorias se llevarán a cabo el sábado 14 y el domingo 15 se realizará la final de ambas categorías.

Los boletos se encuentran ya a la venta en sus distintas modalidades Vía PayPal con un cargo por servicio del 10% en la cuenta PayPal.Me/josuedurden o sin cargo por servicio directamente en los eventos oficiales de Rebel Days y Lucky Jivers anunciados en las redes sociales oficiales del festival.