“México se va a colocar en la cabecera del mundo gastronómico”

Con una cena de siete tiempos en el Hard Rock Hotel Vallarta concluyó la 11 edición del festival Vallarta Nayarit Gastronómica 2019.

Fue una experiencia exquisita donde los comensales disfrutaron de platillos del más alto nivel de la mano de los mejores chef de México y otros países. Entre ellos el chef español Pablo González, reconocido con dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol y esto fue lo que compartió en entrevista exclusiva para Publimetro.

¿Qué significa para usted estar en México en un evento como éste?

-Estoy encantado. Cruzar y venir a América siempre es un placer. En España le tenemos mucho cariño a esta parte del mundo. Nos sentimos muy hermanos y más aún cuando vienes aquí y te tratan como te tratan, es algo increíble. Básicamente estamos en casa.

“Ha sido muy bonito todo esto (Vallarta Nayarit Gastronómica 2019). Ha sido una experiencia linda, el buen ambiente entre todos. Las ganas de comentar, de intercambiar y aprender unos de otros. Me parece fascinante. Ha sido una experiencia que creo y espero que no sea la última”. Chef Pablo González

¿Cuál es su valoración sobre la gastronomía mexicana?

-Nosotros estamos usando en Europa mucha fusión y la gastronomía mexicana tiene muchos elementos que trabajamos. Ten en cuenta que por decirlo de alguna manera, es casi de donde venimos. Muchos productos que usamos vinieron de aquí, también muchas cosas que aquí se utilizan vinieron de allá, de ese intercambio que hubo en el 1400 y tanto. Intercambiamos mucho producto. Esta mañana hemos estado comiendo tacos en una taquería en la calle y ha sido algo fascinante.

¿Cuál es el platillo que más le gusta de México?

-Los tacos en toda su variedad me parecen súper divertidos, me parecen que en boca son todo un espectáculo. Puedes jugar con texturas y te digo una cosa, me resulta increíble tanto estudiante y estoy seguro que con la información que ahora tienen los chicos y las facilidades que tienen, México va a cambiar de una manera increíble. México se va a colocar en la cabecera del mundo gastronómico porque tiene productos increíbles y tiene gente que quiere trabajar.

Dos estrellas Michelin. ¿Qué representa para usted este reconocimiento máximo en gastronomía?

-Es muy bonito. Realmente es lo que dices; es un reconocimiento a un trabajo. No te puedes parar todo el día a pensar en “tenemos dos estrellas, tenemos dos estrellas”. Al contrario, hay que trabajar por el cliente, para que cada día sea especial y no puedes estar pensando solo en esto. Está bien pues es un reconocimiento precioso y es un recogimiento al trabajo de un gran equipo, de mucha gente que trabaja día a día. Y bueno, a todos nos gusta que nos reconozcan evidentemente pero lo realmente importante es el cliente que viene cada día y disfruta comiendo.

¿Cuál es su fortaleza como chef? ¿Qué es lo que más le gusta?

-Lo que más me gusta es el sabor. Me da igual de qué. Las cosas tienen que estar buenas o muy buenas. Cualquier bocado por pequeño que sea tiene que tener alma, te tiene que transmitir algo. Si cuando estás comiendo no dices “waoo” quiere decir que algo no funciona.

Los siete platillos de la cena Chef Rock Star en Hard Rock Hotel Vallarta

1- Lechón confitado, mole chilhuacle, gotas de camote a la canela y plátano al jengibre. Leonardo Daniel Trujillo. Chef ejecutivo de Hard Rock Hotel Vallarta.

Lechón confitado. / Cortesía

2- Gazpacho colorado, cigalas y hoja de ostra. Chef: Kisko García. Español, reconocido con una estrella Michelín.

Gazpacho colorado, / Cortesía

3- Pesca del día con setas al grill, costra dulce, cardamomo, setas, salsa de vainilla, coco y limón. Chef: Abel Hernández.

Pesca del día con setas al grill. / Cortesía

4- Arroz Ibérico con cigala y emulsión de tomates Murcia. Chef: Pablo González. Chef español reconocido con dos estrellas Michelín.

Arroz Ibérico con cigala / Cortesía

5- Tropezón de buey, con verduras orgánicas y piloncillo virgen con puré de escamoles de Ocampo, Guanajuato. Chef: Bricio Domínguez. Mexicano.

Tropezón de buey, con verduras orgánicas y piloncillo virgen con puré de escamoles de Ocampo / Cortesía

6- Tronco de niebla. Chefs: Alex Gómez y Nicolás Cano. Mexicanos.

Tronco de niebla. / Cortesía

7- Nube de Flor de cacao, panque de nata, mamey y hoja santa. Chef: Paco Ruano. Mexicano.