Un mundo raro une a México y una bebida extraordinaria

Desde su creación, Hendrick’s Gin ha causado curiosidad por la selección de inusuales ingredientes (flores, raíces, frutas y semillas) y por su destilación de dos alambiques distintos: Bennett y Carter-Head. Mediante esta única combinación, Hendrick’s Gin, de la mano de la maestra destiladora Lesley Gracie, se convirtieron en los primeros en producir una ginebra inusual y extraordinariamente suave.

La propia esencia desafiante de Hendrick’s Gin la ha convertido en una ginebra que busca todo aquello que desafía lo convencional. Y es en medio de este inusual viaje, que Hendrick’s Gin hace escala en México para celebrar la peculiaridad de sus expresiones culturales e invitarlas a convivir en #UnMundoRaro.

Hendrick’s Gin celebra la peculiaridad de las expresiones culturales de México. / Ignacio Campos/ Publimetro

Así como ninguna otra ginebra sabe como Hendrick’s Gin, como México no hay dos. Cada ciudad, pueblo y región de este país se convierte en la puerta de entrada hacia historias, tradiciones y personajes caracterizados por un absurdo y genialidad alucinante. Si no habría que echar un vistazo a la opinión de Salvador Dalí, reconocido por su personalidad excéntrica y propuesta artística surrealista: “De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Organilleros que armonizan el andar por las calles; la magnificencia de inventos como el globo de cantolla, la astucia de los pajaritos que adivinan el futuro de las personas; la originalidad de las piñatas que hay que romper para vencer el mal; la extraña picardía aderezada con albures y doble sentido, así como la desafiante gastronomía a base de insectos, son tan sólo algunos de los elementos que convierten a México en un país orgulloso de lo que es.

Para qué ser común si lo raro es más auténtico. Así como México tiene infinidad de rarezas que forman parte de su historia e identidad, Hendrick’s Gin cuenta con el Gabinete de Curiosidades de Lesley Gracie (maestra destiladora), el cual cada año presenta inusuales ediciones limitadas de ginebra.

Inusuales expresiones conforman tanto a México como a Hendrick’s Gin, y esto hay que festejarlo en una divertida travesía por un #UnMundoRaro.

¡Escapa de lo convencional y descubre #UnMundoRaro!