Conoce lo más nuevo que te ofrece San Antonio, Texas

Luminaria

Es el festival de arte nocturno más grande de San Antonio que atrae año con año a más de 20 mil personas en el centro de la ciudad, para experimentar el arte lumínico en una gran variedad de formas y aplicaciones. Su décimo segunda edición, tendrá lugar el sábado 9 de noviembre en la zona de Hemisfair a partir de las 7 p.m y hasta la medianoche, con entrada gratuita.

Más de 50 artistas estarán a cargo de instalaciones, esculturas, danza, música y teatro. Las actividades incluyen también el domingo 10 de noviembre, con un día artístico familiar que contará con demostraciones y talleres dirigidos por diversos artistas en Hemisfair y un performance de clausura en Mission San José.

Black Friday

Si se trata de compras navideñas, sin duda San Antonio es el destino ideal para encontrar todo lo que necesites con las grandes ofertas y descuentos que el Black Friday tiene como cada año. El 29 de noviembre, te esperan los mejores outlets de tiendas de diseñador y almacén, además de grandes ofertas gastronómicas para deleitar el paladar mientras recorres cada boutique en The Shops at La Cantera, el galardonado centro comercial al aire libre de la ciudad.

A unos cuantos pasos,The Rim ofrece clásicas tiendas de descuento como Target, Ross, TJ Maxx y Old Navy, además de restaurantes locales y una gran variedad de opciones de entretenimiento familiar. El Alamo Quarry Market, el North Star Mall y el Village at Stone Oak son parte de estas excelentes opciones para ir de compras.

Para mayor información, y detalles de las actividades especiales de vacaciones como las clásicas fotos con Santa Claus, consulta los sitios web de cada tienda.

El famoso Paseo del Río también ofrecerá actividades especiales en este mes. / Cortesía Visit San Antonio

Spurs de San Antonio, en la Arena Ciudad de México

La temporada de juego 2018-2019 de los San Antonio Spurs ha iniciado oficialmente en el AT&T Center. Con 22 playoffs consecutivos logrados en las últimas temporadas, los Spurs también tienen el mejor porcentaje de victorias en cualquier lapso de la historia de la liga. Los fanáticos pueden consultar horarios y comprar boletos en Spurs.com o ATTCenter.com.

Los Spurs se enfrentarán a los Phoenix Suns en la Ciudad de México el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Esta será la trigésima ocasión que dos equipos de la NBA se enfrenten entre sí desde que la liga comenzó a jugar en el país en 1992. El juego se transmitirá en vivo por ESPN Deportes, Televisa y NBA League Pass en México, además de su transmisión internacional en más de 200 países y ciudades. Para mayor información, consulta: nba.com/spurs/mexico.

Navidad en San Antonio

La temporada navideña es un momento clave en San Antonio, con una gran variedad de actividades y eventos para toda la familia. Los festejos darán inicio el 29 de noviembre con la ceremonia de encendido del River Walk y el Ford Holiday River Parade, donde todo el público podrá disfrutar al ritmo de villancicos y shows de danza y performance en las barcazas del Paseo del Río San Antonio, que se encenderá con más de 100 mil luces para anunciar la llegada del invierno.

Y la diversión continúa para todas las edades:

• Por primera vez, los visitantes de Travis Park podrán disfrutar de una pista de patinaje sobre hielo en el corazón de San Antonio. Alista tus patines y prepárate para deslizarte en esta nueva atracción que la ciudad tiene para ti.

• Disfruta de una experiencia distinta para recorrer el zoológico, paseando bajo las deslumbrantes luces mientras bebes chocolate caliente en Whataburger Zoo Lights del zoológico de San Antonio. (16 de noviembre, 22 de noviembre – 31 de diciembre).

• Siente la magia de la navidad junto a Papá Noel y sus ayudantes, en medio de espectáculos musicales y millones de luces de colores en el Six Flags Fiesta Texas Holiday in the Park. (23 de noviembre – 5 de enero).

• Más de 9 millones de luces (la mayor cantidad en Texas), se encenderán para vivir la celebración navideña de SeaWorld San Antonio. Este año te espera con emocionantes shows de luces navideñas, comida de temporada, Santa Claus y Rudolph, el reno de nariz roja. (16 de noviembre – 5 de enero).

• Morgan’s Wonderland, el parque temático ultra-accesible de San Antonio para niños de todas las capacidades, celebrará la temporada navideña con Wonderland Christmas con un zoológico interactivo, una pista de hielo simulada y más. (29, 30 de noviembre, 7, 14, 15, 20 y 23 de diciembre).

• ¡Celebra el Año Nuevo en Celebrate SA! Disfruta de espectaculares fuegos artificiales, música en vivo en múltiples escenarios, puestos de comida, actividades familiares y más en Hemisfair y La Villita en el centro de San Antonio. (31 de diciembre, 6 p.m. – 12:15 a.m.).

Para conocer más eventos y atracciones en San Antonio, visita visitsanantonio.com/holidays/