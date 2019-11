El outfit de temporada para ellos

Formal:

El traje es un must, opta por uno de color oscuro y de gran calidad, como Perry Ellis; busca zapatos a tono y una camisa blanca que no puede fallar en un look classy.

Casual:

Los pantalones Dockers color caqui, o los azules Harmont & Blaine siempre son grandes aliados que combinan perfecto con camisas, playeras y polos de las marcas Original Penguin y United Colors of Benetton, entre otras.

Deportivos

Los pants son imprescindibles, y Adidas le agrega el toque trendy-effortless a esta prenda. Los tenis siguen siendo una tendencia muy fuerte y los de Stan Smith son una gran opción. Para el frío está la sudadera de Lacoste, que dará el toque chic a un look relajado.

Reloj

El reloj es uno de los accesorios que habla mucho de la personalidad de quien lo porta. Cuando se trata de elegir un reloj de lujo, siempre existen miles de opciones y dudas. Cada alternativa sigue criterios diferentes en color, textura, materiales, el estilo de vida y el gusto personal de cada uno. Un reloj es la información puntual y fiable sobre la personalidad de cada persona.

Jeans

En una base de guardarropa los jeans de Levi’s son un clásico que nunca pasa de moda, los puedes usar con tenis, mocasines o incluso unos botines que son perfectos para la temporada.

Abrigos

Para que el invierno no te afecte, Hackett tiene uno muy chic que se ve bien con casi todos tus outfits y te mantendrá alejado del frío con estilo. Si buscas algo más casual puedes usar una chamarra Greenlander para las tardes nubladas, que además de práctica te protegerá de la lluvia y el aire.

