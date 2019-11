¿Cómo elegir el colchón de tus sueños?

¿Sabes dónde has pasado, pasas y pasarás la mayor parte de tu tiempo? En el colchón. Y no hay ningún otro lugar que se le acerque. Duermes cerca de ocho horas, ves series acostado, te echas a leer un libro, muchas veces trabajas en él y por último, pero no menos importante, en él compartes momentos inolvidables con las personas que más quieres. Más de un tercio de tu vida ocurre sobre un colchón, así que elige cuál es más apropiado para ti.

Para ayudarte con la decisión y para evitar que cometas un grave error, checa los siguientes consejos que nos da Mercado Libre para elegir el mejor colchón que se adapte a tu cuerpo y tu forma de dormir:

Tamaño

El largo ideal del colchón debe ser de al menos 10 centímetros más que tu altura. Aunque hay varias medidas para colchones, las cuatro más conocidas son: individual, matrimonial (el más vendido: 50% del total son de este tipo), queen y king size. Para elegir el adecuado, debes considerar no sólo tu tamaño, sino el de la habitación y también si duermes con pareja.

* Colchón individual: suele medir 100 centímetros de ancho y 190 de largo.

* Colchón matrimonial: suele medir 140 centímetros de ancho y 190 de largo.

* Colchón queen size: suele medir 160 centímetros de ancho y 200 de largo.

* Colchón king size: suele medir 180 centímetros de ancho y 200 de largo.

Peso

El colchón ideal debe ceder en las zonas de menor peso y ser más firme en las zonas más pesadas del cuerpo, como la pelvis y los hombros. Si es muy duro, no se adaptará a tu columna y estarás adolorido por el esfuerzo de mantenerte erguido. Si es muy blando, tu cuello se verá resentido al estar alineado con tu espalda.

Forma de dormir

Si bien duermes en diferentes posiciones a lo largo de una noche, siempre hay una predilecta, con la que descansas mejor. Sin importar cuál sea, la clave es que tu columna permanezca recta.

* Boca arriba: elegir un colchón firme para evitar malas posturas a nivel lumbar y cervical.

* De lado: colchón que brinde suavidad para que se adapte a la forma de los hombros y las caderas.

* Boca abajo: colchón de firmeza intermedia para evitar mala postura del cuello y no forzar la columna.

Material

Hay dos tipos: de espuma y de resortes. Los primeros son más firmes y resistentes, mientras que los segundos ofrecen mayor suavidad. Los de espuma se recomiendan para quienes duermen boca arriba o boca abajo, y también para los que se mueven mucho en la noche, especialmente si duermen en pareja. Los de resorte se recomiendan para los que duermen de costado.

