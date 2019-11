Hoteles con encanto para consentirte en CDMX

Orchid House

Se trata de una mansión de casi cien años con una herencia arquitectónica protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Situada en el corazón de Polanco, en la calle Campos Elíseos, la Casa Boutique ofrece nueve habitaciones con el lujo y comodidad de un hotel pero con la privacidad y atmósfera de una casa.

Orchid House ofrece al viajero sentirse como local gracias a la calidez que le proporciona, permitiéndole escapar y sentirse totalmente acogido en su entorno.Susurros sutiles de otros tiempos, ya sean los vitrales coloridos que iluminan la casa, los pisos de barro antiguo pintados a mano con personajes clásicos como Don Quijote y Shakespeare, molduras neoclásicas en los techos y la herrería tradicional que delinea la casa hacen de este lugar único. Adicionalmente, es una casa de cultura ya que todos los cuadros que se exhiben forman parte de exposiciones y colecciones temporales algunas de las cuales se pueden adquirir, éstas cambian periódicamente transformando el aspecto del espacio dependiendo de la temporada.

Las habitaciones son amplias y con todas las comodidades, inspiradas en la emblemática orquídea, cuentan con terraza, otras ofrecen grandes ventanales que permiten el paso de luz natural, lo que tienen en común es que cada una representa un ecosistema diferente como el desértico, urbano, jungla y selva.

https://www.orchidhousehotels.com/mexico-city/

Pug Seal Coyoacán

Una experiencia única, un concepto innovador que une de manera perfecta la privacidad y el diseño de un hotel boutique de lujo, con la funcionalidad de un B&B, dando como resultado una experiencia cálida e inimitable.

Se encuentra a unos pasos del centro histórico de Coyoacán,

el barrio bohemio e intelectual por excelencia de la Ciudad de México;

es una casona cálida y acogedora de mediados del siglo XX.

Con diseño de interiores a cargo de Jan Dirk Kinet, el concepto

está inspirado en el personaje mexicano que apeló

por los derechos de expresión en nuestro país: Belisario Domínguez.

Cada suite y rincón de la casa cuenta con un ambiente propio

creado a través de la iluminación y de una decoración vintage, con muebles de distintas épocas y con todas las comodidades tecnológicas.

No hay ninguna suite que se repita y ofrece servicios y espacios únicos. Las hay con terraza o roof garden privado, con vista al jardín, con grandes vestidores o varias otras amenidades en espacios de diversos tamaños.

Dentro del Pug Seal Coyoacán, el desayuno gourmet a la carta, los soft drinks, los snacks durante todo el día y el Internet, están incluidos.

https://pugseal.com/coyoacan.html

Marquis Reforma

Ubicado en Paseo de la Reforma, en el corazón del distrito financiero y turístico de la ciudad, el Marquis Reforma Hotel & Spa, miembro de The Leading Hotels of the World, en 2018 fue galardonado por Condé Nast como el mejor hotel de la Ciudad de México en la lista de Reader´s Choice.

Esta propiedad cuenta con 219 cuartos: 10 Masters Suites, 69 Junior Suites, 125 Cuartos Deluxe, 15 Sky Suites. El Spa Marquis cuenta con más de 60 tratamientos únicos y exclusivos, además de alberca, jacuzzi, sauna, vapor y 10 cabinas de tratamiento.

Todas las habitaciones y suites del Marquis Reforma Hotel & Spa combinan el encanto de lo vintage, con un estilo moderno que representa la vitalidad de la Ciudad de México y le brindarán una estancia inigualable.

Disfruta los diseños interiores que le dan un nuevo giro a la arquitectura del estilo art déco. Descansa en espacios sofisticados con hermosos acabados de caoba, baños de mármol y decoraciones contemporáneas en una habitación de lujo. A los alrededores del Hotel se encuentran el Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, centros de negocio, parques y museos icónicos de la ciudad.

https://www.marquisreforma.com/

