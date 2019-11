Renueva tu discografía con estos clásicos

Bohemian Rhapsody (OST) – Queen

Con la película Bohemian Rhapsody, ganadora de cuatro premios Óscar, Queen mostró la historia de Freddie Mercury de una manera más íntima. El soundtrack de este filme se ha posicionado como uno de los más vendidos, destacando por material original como la fanfarria de la 20th Century Fox interpretada por Brian May y Roger Taylor, miembros originales de Queen, y versiones especiales como una toma alterna de Don’t Stop Me Now. Tras el éxito obtenido, Queen se embarcó en la gira The Rhapsody Tour, que durante 2020 los llevará a las principales ciudades en Europa, Asia y Oceanía.

Times Flies 1994 -2009 – Oasis

Un recopilatorio de los temas que marcaron a toda una generación en la década de los años 90. Los fanáticos del Britpop saben muy bien que Oasis está en el centro de un movimiento mundial con éxitos que pasan por clásicos como Supersonic o Stand by Me, hasta canciones que marcaron toda una época: Wonderwall, Whatever y Don’t look back in Anger. Este clásico de los 90 resume en 24 canciones 15 de los años que los hermanos Liam y Noel Gallagher conquistaron las listas de popularidad, hasta el año 2009, el de su separación.

Diamonds – Elton John

Como su nombre lo indica, este álbum de lujo recopila los número uno de sir Elton John durante más de cinco décadas de trayectoria. Desde éxitos como Rocket Man (título de su película autobiográfica) hasta grandes éxitos como Crocodile Rock, definitivamente no puede faltar en tu colección. Actualmente Elton John se encuentra en su tour de despedida Farewell Yellow Brick Road, que inició en 2018 y terminará en el año 2021. En su web ya se pueden consultar fechas para la gira 2020, así como comprar boletos.

Legend – Bob Marley

Símbolo de una generación y de un movimiento, Legend es el disco que trascendió a la inmortalidad a Bob Marley. Sólo basta mencionar éxitos como Is this Love? o I shot the sheriff para saber que es indispensable en la colección de cualquier amante de la música, con particular fijación por el reggae y lo caribeño.

