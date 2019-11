Alan x el Mundo: Cómete el mundo un poco más despacio

Alan nos platica cómo ha aprendido a dedicarle más días a un solo destino para disfrutarlo y apreciarlo, pero también de su nueva faceta como creador de una línea de maletas que diseñó junto con Clōe y que responde a las necesidades de los viajeros modernos

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa como diseñador?

— Mas que de diseñador, es mi etapa de creativo, lo que me han dejado los viajes, lo que he aprendido de ellos; es una línea de equipaje que combina la experiencia de Clōe, con más de 30 años, con lo que hago.

¿Estas maletas reflejan la esencia de Alan x el mundo?

— Cada viajero es diferente, todos tenemos distintas necesidades, cargamos cosas diferentes; hay ciertos imperdibles que para otros no lo son tanto, por eso hemos creado una línea que abarque todo lo posible en cuanto a lo que cada uno busca. El factor más importante es que las maletas están hechas de un material muy resistente al agua, así que si te agarra una tormenta no pasa nada, además es la primera vez que Clōe hace una backpack para el mochilero que quiere tener las manos libres para viajar por el mundo y una serie de compartimentos que le ayuden con distintas necesidades.

¿Qué tiempo se llevó diseñarlas?

— Nos tardamos casi dos años en desarrollarlas, desde la primera junta, los dibujos iniciales, quitarles, ponerles cosas. Espero que a la gente le gusten, que empiecen los primeros viajeros a lanzarse a la aventura con las primeras maletas. Aunque Clōe sabe, con todos los años que tienen, lo que busca su gente, también es una oportunidad para acercar a otros un poco más aventureros a la marca. Nunca imaginé tener una línea de equipaje y verla ahora, mi nombre y el crecimiento de mi marca, es emocionante; son productos accesibles, es decir, tienen un equilibro entre calidad y precio competitivo.

¿Qué aprendiste de esta colaboración?

— Que las cosas hay que hacerlas con mucho cariño y amor. Conozco el headquarter de la compañía en Guadalajara y cuando lanzamos la línea me di cuenta del enorme cariño que la gente le tiene a sus productos y sobre todo, de la calidad.

¿Cómo se dio este acercamiento?

— El equipo de Clōe me buscó y al principio estaba con reservas, me inquietaba que fuera una colaboración de una sola vez porque quería que fuera un producto permanente para los viajeros y útil. Antes se buscaba el lujo en las maletas, ahora los viajeros buscan que sean durables, que te acompañe por años y que digas “esta maleta me ha acompañado en tantas aventuras…”.

Con los años, ¿cómo ha cambiado tu manera de viajar?

—En esencia me siento igual, pero ahora sacrifico menos mi descanso. He entendido que entre más descansando esté más voy a disfrutar el lugar y haré mejor mi trabajo. Ahora viajo un poco más despacio, lo importante es dedicar más días a los destinos, a dormir bien. Me la llevo más tranquilo, ya no es comerme el mundo a la primera. Es curioso porque antes lo hacía así, además cuando tengo que hacer Alan x el mundo necesito tomarme mi tiempo para grabar y ver cómo voy a contar la historia. Hubo un tiempo en que todo fue muy vertiginoso, pero estoy tratando hacer las cosas diferente. Me acuerdo de una frase que escuché que decía “Mi primer viaje a Europa es para conocer y el segundo para disfrutar” y me parece muy equivocado, creo que todos los viajes deben disfrutarse, por lo tanto, no se trata de ir a palomear lugares, en vez de visitar 14 países en dos semanas quédate en uno y disfrútalo al máximo, aprécialo, siéntate en sus plazas, ve sus atardeceres, disfruta su comida y descansa, date una tarde libre y duerme bien, recupérate del jet lag… vete despacio.

¿Qué errores cometías antes como viajero?

— A veces me fijaba más en el precio que en la ubicación, pagaba menos por un hotel que estaba lejos y acababa pagando lo que me había ahorrado en transporte. Ahora aprecio más la ubicación, hago una combinación de cosas, no se trata del costo, sino de qué me dan por lo que estoy pagando. Quizás encuentro un hotel de 40 dólares que está muy lejos, pero hay otro de 50 con una mejor ubicación, el caso es tratar de gastar más inteligentemente.

¿Qué recomendaciones de compras puedes darles a los viajeros en este Buen Fin?

— Ahora que viene el Buen Fin hay que investigar bien, planifiquen a dónde quieren ir y comparen todas las promociones y, sobre todo, revisen bien las condiciones en las que están comprando, aprovechen las ofertas porque sí las hay. Es sólo comparar y tomar buenas decisiones, así puedes ahorrar mucho. También los invito a viajar más responsablemente, a investigar de los lugares, a leer, ser respetuosos y cuidadosos.

La línea Ōe x El Mundo

Consta de cinco modelos: 3 maletas verticales (20”, 24” y 28”), una Hicking Pack de 70 litros expandible y una Duffle, que puede cargarse como backpack y cuenta con dos ruedas posteriores de 180°.

* Cada silueta está pensada en un tipo de viajero. Si te gusta viajar de manera tradicional, tienes tres opciones de maleta vertical; la de 20”es ideal para quienes no quieren documentar, ya que cuenta con los estándares internacionales para ir dentro de cabina; las de 24” y 28” son perfectas para quienes van a documentar pero quieren todos los beneficios de esta línea, como la resistencia e impermeabilidad.

* Para quienes van a un viaje corto y lleno de aventura, la Duffle es la opción, ya que se puede cargar como backpack o bien halar gracias a sus dos ruedas posteriores facilitando su traslado. Si eres de los viajeros que ama irse a la aventura “de mochilazo” por tiempo indefinido, la Hicking Pack será tu favorita, ya que este diseño además de tener resistencia suprema, cuenta con tirantes ergonómicos con soporte confort, broche con soporte en el pecho con silbato, soporte acojinado en la cadera con bolsitas tipo canguro, espalda con soporte rígido y lo mejor de todo es que puede expandirse.

* Todos los diseños estarán disponibles en colores rojo y negro en tiendas departamentales, e-commerce y boutiques Clōe.

Alan opina…

El mejor atardecer…

He tenido muchos y fabulosos, pero estoy convencido que Puerto Vallarta es uno de los mejores lugares para verlo.

Tu mejor aeropuerto

El de Singapur.

¿Dónde has comido rico?

En Perú, Nueva York, Singapur, Hong Kong y México.

¿En qué lugares has hecho amistades duraderas?

En Montreal, Taiwán, en casi todos los viajes. Lo maravilloso de la tecnología es que nos mantiene conectados.

¿Qué viene para Alan x el mundo?

Vamos hacer un apartado especial de “Gordos por el mundo”, será nuestra parte gastronómica y tratar de estar actualizados.

Lo que no puede faltarte en una maleta…

Las tres P: Pasaje, Pasaporte y Plata (dinero).

¿Tus básicos al empacar?

– Siempre reviso el pronóstico del tiempo,

– Soy práctico al empacar,

– No puede faltar una bocina

Lo más visto en Publimetro TV: