El no show: las vicisitudes de ser actor de teatro en México

Siete actrices y actores desnudando su alma sobre el escenario, el público siendo responsable del destino que toma la obra y toda una experiencia teatral que inicia desde la compra de los boletos, esto es lo que ofrece El no show México.

Se trata de una obra en la que cada miembro del elenco habla con el público sobre lo que significa ser actor de teatro en México, incluyendo las historias buenas y las malas, todas desde su propia experiencia.

“Reflexiona sobre el valor del arte en nuestras vidas", expresa la directora Clarissa Malheiros en entrevista con Publimetro, "aunque hay otras aristas que se abordan en la obra como cuestiones personales, anécdotas, cosas conmovedoras e historias que pertenecen a nuestra realidad”,

Malheiros describe a El no show México como un juego que el espectador va conociendo poco a poco guiado por el elenco, una experiencia que inicia desde la taquilla a la hora de comprar los boletos, es por eso que recomienda llegar 30 minutos antes del inicio de la función.

“Van a haber muchas sorpresas, es una especie de velada en la que van a convivir con los actores y en la que se van a divertir mucho” invita Clarissa.

Un reto actoral

El no show llegó a México directamente desde Quebec, Canadá, gracias a la creatividad de Alexandre Fecteau, Hubert Lemire y François Bernier, quienes hace unos meses viajaron a nuestro país para trasladar la experiencia a la realidad mexicana.

"Llegó a México como una escaleta, misma que los actores que fuimos convocados llenamos con todas las experiencias y anécdotas que queríamos contar", asegura Sara Pinet, una actriz con 10 años de experiencia en el teatro.

En El no show México se presentan historias, anécdotas, fracasos, vicisitudes y dificultades de ser actor y actriz en México, contadas de una manera lúdica, a veces muy confrontativa y de forma muy dramática incluso.

Foto: Cortesía

Cada uno de los siete actores en el escenario se presentan como ellos mismos, lo cual representa un gran reto y hasta un riesgo, pues "de alguna manera estás interpretando un personaje, pero de la forma más sincera para que el público sepa que estás hablando desde el corazón", expresa Adrián Vázquez, actor con una larga trayectoria en el teatro y que recientemente debutó en el cine con la comedia Placa de Acero.

En el caso de Sara, la obra representa un giro nunca antes vivido en su carrera, “yo empecé a hacer teatro justamente porque en el escenario me atrevía a hacer cosas que en la vida real no. Ahora que soy yo hablando de mis emociones y vivencias, es algo que me confronta, pero que disfruto muchísimo”.

Para Adrián, reflexionar sobre el valor del arte a través del teatro es uno de los grandes valores de El no show, “es una propuesta muy arriesgada y creativa. Expone las vicisitudes, los placeres y las decepciones que la vida de un actor conlleva", explica.

Una obra llena de sorpresas

Tal como dijo Clarissa Malheiros esta obra está llena de sorpresas para quien se anime a verla, lo que la convierte en una experiencia inigualable de teatro.

Sara Pinet asegura que dicha experiencia depende mucho del espectador, "hay muchos juegos con el público de manera que la obra se va transformando y dirigiendo del modo en que los espectadores van eligiendo”.

Para la actriz es importante abrir este tipo de diálogos con el público, no sólo sobre el valor que le damos al teatro, sino también reflexionar sobre el arte en general en nuestras vidas.

“Yo llevo 10 años haciendo teatro y nunca había visto ni había hecho una obra como El no show, si te animas a entrarle al juego puedes pasar un muy buen rato”, invita Sara al público.

Cuándo y dónde

El espectáculo original, Le NoShow, se ha presentado con gran éxito en Montreal, Quebéc, París, Suiza y otras ciudades francófonas, para ahora presentarse en México con el resto del elenco compuesto por Pamela Almanza, Úrsula Pruneda y Memo Villegas, además de Vicky Araico y Tico Arroyo, quienes además fungen como productores.

Las funciones serán del 28 de noviembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020, los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas, incluyendo el 25 de diciembre y 1 de enero.

El lugar para disfrutarlo es el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.