Vinos chilenos para disfrutar con un toque de sofisticación y glamour en Navidad

En esta temporada navideña, seguramente estás pensando en adquirir algunos vinos para brindar, por ello, platicamos con Tomas Guiloff, Regional Brand Manager Casillero del Diablo, quien nos habla de la gran variedad de etiquetas que manejan y por qué son una de las mejores opciones para esta fecha.

– Danos tres razones para que el consumidor obsequie tus vinos esta temporada.

Una de las grandes virtudes de la marca Casillero del Diablo, es la capacidad de ofrecer una diversa gama de productos de calidad superior para diferentes ocasiones de consumo. En esta ocasión, tan importante para nuestros consumidores, es que recomendamos nuestra línea Casillero del Diablo Devil’s Collection, una exclusiva línea de blends (en sus variedades Red y White) creados con uvas seleccionadas de los más reconocidos valles vitivinícolas de Chile. Devil’s Collection, es un vino sin complicaciones, hecho especialmente para disfrutar con un toque de sofisticación y glamour. En la misma línea, es que este año traemos una sorpresa para nuestros consumidores mexicanos. Desde hoy, ya pueden encontrar en los principales canales de venta de Autoservicio nuestro Vino Espumoso Devil’s Collection Brut. Un espumante seco y moderno que sin duda dará que hablar en estos momentos donde brindaremos junto a amigos y familia.

– ¿Piensan seguir sacando ediciones especiales como las del Día de Muertos?

Sin duda. Casillero del Diablo es la marca líder del mercado en su segmento de precio no sólo en ventas, si no en la relación que ha generado con su consumidor. Esa fidelidad no sólo se genera con un producto consistente, sino también con un compromiso sólido de estar cerca de los intereses y lo momentos importantes de nuestros consumidores. He ahí la razón de nuestros últimos lanzamientos innovadores como Casillero del Diablo Red Blend, Rosé y Sauvignon Blanc en una botella pintada y la edición Día de Muertos y de las próximas que eventualmente sorprenderemos en un futuro próximo.

Tomas Guiloff, Regional Brand Manager Casillero del Diablo. / Cortesía Casillero del Diablo

– Para estas fiestas navideñas ¿qué recomendarías para los consumidores que gustan de tus vinos?

¡Podía dar muchas! Pero principalmente diría:

a. Un Casillero del Diablo es una apuesta segura en todo sentido. La herencia de nuestra marca y de los vinos de Concha y Toro entregan un respaldo sólido en cuánto a su calidad que permite sentirse seguro en una categoría muchas veces compleja y poco entendida. No te defraudará en ningún caso.

b. Estilo e Imagen: Cuando regalas un Casillero del Diablo, no sólo estás regalando un vino de buena calidad, si no también estás regalando una marca atractiva que hará sentir a quien lo recibe que es alguien especial.

c. ¡Y lo mejor, es que hay una alta posibilidad que quién lo reciba quiera disfrutar un momento increíble contigo y puedas probarlo tú también!