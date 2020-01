SEP federal se instalará de manera temporal en la capital poblana; atenderá trámites del sur y sureste del país

Este año empezará a operar la primera etapa de la Secretaría de Educación Pública federal en Puebla, en donde se desplazará a 100 trabajadores en una sede alterna en la capital para atender los problemas de la región Sur y Sureste del país.

Así lo dio a conocer el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, quien precisó que aún se analiza la sede final donde será instalada la dependencia, pues explicó que no se ha podido cristalizar por los problemas políticos que hubo en la entidad con cinco gobernadores en menos de año y medio.

Durante su visita a Puebla para encabezar el acuerdo para “Construir la Nueva Escuela Mexicana”, explicó que todos los maestros de la región sur ya no tendrán que trasladarse a la Ciudad de México.

“Está es una decisión de los poblanos como siempre he dicho, nosotros no queremos tomar esa decisión porque urbanamente puede ser algo muy bueno o puede ser algo que perjudique, hay que analizarla muy bien y que los poblanos tomen esa decisión y que lo que pueda ayudar una inversión en infraestructura pues que ayude”, señaló.

Moctezuma Barragán reconoció que existen dos propuestas por parte del Gobierno de Puebla en donde se puedan instalar, las cuales podrían ser el municipio de Oriental en donde estará la Célula de la Secretaría de la Defensa Nacional o en Huejotzingo en donde se detonará el proyecto del aeropuerto para la atracción de más viajeros.

Se reunirá con secretarios de educación

Ante los últimos hechos violentos que se han vivido en diferentes instituciones del país, incluidos en Puebla, Moctezuma Barragán explicó que la próxima semana se reunirá con todos los titulares de educación para establecer estrategias en materia de prevención.

Expresó que el operativo mochila no basta para prevenir y erradicar la violencia en las instituciones educativas, pues reconoció que hoy en día los menores viven en un entorno violento sea familiar o social.