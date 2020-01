Aguántame que estoy rezando: un acercamiento moderno con Dios y la religión

El dramaturgo y actor Rubén Córdova vivió una época en su vida en la que necesitó respuestas de Dios, pero al no recibirlas lo retó: "si en este momento no me quieres escuchar, no te preocupes, voy a escribir una obra en la que sí tengas que hablar".

Así fue como nació Aguántame que estoy rezando, en la que Córdova interpreta a Max, un joven que después de un día pesado llega a su habitación a rezar un Padre Nuestro y pasa algo inesperado: ¡Dios contesta!

"En esta obra tenemos la oportunidad de hacer los reclamos a Dios que la gente regularmente no tiene el valor de hacer", dice Córdova en entrevista para Publimetro.

Foto: Cortesía PinPoint

Una obra para todos

El dramaturgo se considera una persona católica, pero que en algún momento de su vida “estaba enojado con la religión y con este Dios, que cuando más necesitamos ayuda, es más difícil escucharlo y sentimos que nos deja solos”.

Sin embargo, Córdova asegura que esta obra no es solo para personas católicas o religiosas, pues todos, independientemente de las creencias, hemos sentido que nos hacen falta respuestas de una fuerza superior.

Foto: Cortesía PinPoint

Además, afirma que para escribirla y llevarla a escena se evitó el tono solemne para poder hacerla una obra con mucho humor, "los invito a que nos demos una oportunidad de hablar de religión, que no siempre tiene que ser pasada de moda, aburrida y opresora".

El Dios que se muestra en Aguántame que estoy rezando, quien es interpretado por el actor Omar Alonso desde cabina, "es muy humano, que no nos pide nada más que hacer el bien, respetar y perdonar, dentro de una religión incluyente en la que todos cabemos", explica Córdova.

Foto: Cortesía PinPoint

Cuándo y dónde

Aguántame que estoy rezando estrenó esta temporada este 18 de enero y estará en escena hasta el 10 de marzo en el Foro Lucerna bajo la dirección de Michelle

Mateos.

El Foro Lucerna se encuentra dentro del Teatro Milán ubicado en Calle Lucerna 64, colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc.



Se estará presentando los sábado y domingo a las 12:30 horas, un horario tradicionalmente para teatro infantil, pero que en esta ocasión es para proponerla como una actividad familiar, "perfecta para hablar de esos temas que no se acostumbran", invita Rubén Córdova.