Padres de familia del Cenhch piden la renuncia de la directora de primaria

Padres de familia del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) pidieron el regreso de la maestra Elsa Revuelto Libreros para que siga impartiendo cátedra a los alumnos de los grupos de cuarto año, luego de que fuera despedida de manera injustificada.

A la par de sus denuncias, pidieron a la Secretaría de Educación Pública la destitución de María de los Ángeles Quintero Muñoz, quien funge como directora de la primaria y tomó la decisión sin notificar a los alumnos.

Karina Rojas, madre de familia, indicó que el problema empezó el año pasado, cuando dos papás no aceptaron las bajas calificaciones de sus hijos y aunque pidieron cambio de grupo no les fue autorizado, y en “venganza” acusaron a la maestra de maltratar a los niños, razón por la que fue separada del cargo.

“La mayor parte del grupo está a favor, de hecho estamos recolectando firmas y se hizo una manifestación pacífica no trayendo a los niños a la escuela, mostrando el apoyo a la maestra”, comentó.

Durante su manifestación pacífica al exterior de la institución, aseguraron que por parte de dirección general encuestaron a los niños y los resultados fueron favorables; sin embargo, no han definido su situación.

Los quejosos aseguraron que uno de los papás inconformes es esposo de la presidenta del comité de padres de familia y la otra mamá es la tesorera del mismo grupo.

Cabe mencionar que desde noviembre pasado, María de los Ángeles Quintero Muñoz fue acusada por un presunto desvió de recursos por un millón de pesos, amenazas y agresiones a los docentes.

“No son calificaciones bajas, pero me dicen que no van a firmar y están en su derecho de no hacerlo, eso fue en noviembre; en enero que regresamos de vacaciones la directora me lee las acusaciones de los papás lo cual son falsas”, comentó la maestra Elsa Revuelto.