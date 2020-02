Algo mágico sucederá en Disneyland Park en febrero

Disneyland Resort estrenará su nuevo desfile magic happens en Disneyland Park el 28 de febrero de 2020. Este espectáculo increíble vespertino recrea los momentos más mágicos e impresionantes que forman parte del corazón de tantas historias de Disney. Este desfile nuevo, liderado por Mickey Mouse y sus amigos, celebra momentos de magia de las historias de de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios films, convirtiéndolos en realidad a una escala inmensa con carrozas impresionantes, vestuario creativo y una banda sonora musical sorprendente y rítmica que se combina con las melodías siempre estimadas de Disney.

“Cuando vienes a Disneyland y Disney California Adventure, hay tantas formas de sumergirse en nuestras historias… pero un desfile es una experiencia única porque es la única forma para ti, como parte de la audiencia, de permanecer en un mismo lugar y disponer de tantas historias, personajes, escenas y momentos mágicos pasando por delante tuyo”, dijo David Duffy, director creativo Disney Live Entertainment. “Hemos diseñado las carrozas de Magic Happens de forma que los personajes, las escenas y las sorpresas sean reveladas poco a poco, haciendo que cada carroza sea un viaje de descubrimiento”.

El desfile Magic Happens muestra los momentos mágicos de películas clásicas y de las más actuales. / Cortesía Disney Resorts

Magic Happens incluye algo para todos y podrá ser disfrutado por los visitantes de todas las edades. Este nuevo desfile presenta nueve carrozas completamente nuevas, en las que se destaca la magia de cuentos clásicos de Walt Disney Animation Studios tales como La espada en la piedra, Cenicienta o La bella durmiente, y más recientes historias incluyendo Frozen 2, Moana y The Princess and the Frog, de Disney Animation Studios, así como Coco, de Disney y Pixar. Las carrozas nuevas fueron creadas como piezas móviles de arte, con sus dos líneas y diseño estético colaborando para contar una historia mientras el desfile prosigue por su ruta, al tiempo que evoca una sensación de magia.

Además de las carrozas impresionantes, el desfile, que recorre Main Street, U.S.A., estará repleto de artistas dinámicos y más de dos docenas de personajes de Disney y Pixar. El diseño de vestuario del desfile se inspira directamente de las pasarelas de moda contemporáneas, por lo que cada traje ha sido creado con vistas al futuro, pero aún así distintivamente Disney.

Momentos destacados de Magic Happens

Mickey Mouse lidera el desfile, paseando sobre brillantes remolinos de magia que emanan de un sombrero mágico gigante e iridiscente. Minnie Mouse, el Pato Donald, Goofy, Pluto y Chip ‘n Dale se unen a la celebración, bailando con un grupo ecléctico y creativo de artistas que representan aspectos de magia estilizados.

En un viaje a bordo de su canoa, Moana se aventura hacia la cresta de una ola imponente, inspirada en los preciosos grabados de madera koa, insertando deslumbrantes destellos animados en la magia que contiene el océano.

A Moana la acompaña Maui, quien viaja en su propio pedazo mágico isleño con el adorable cerdo mascota de Moana, Pua.

Miguel aparece en persona por primera vez, celebrando la magia que acontece cuando agarra la guitarra de Ernesto de la Cruz en el filme de Disney y Pixar, Coco. Esta carroza espectacular conecta entre la Tierra de los Vivos y la Tierra de los Muertos con un vibrante puente caléndulas y fantásticos alebrijes espirituales tradicionales de México, que se unen a la procesión, junto con Danté, el perro de Miguel.

Anna y Elsa, de Frozen 2, exploran los misterios de un bosque encantado protegido por el Nokk, el espíritu místico del agua, con Kristoff, Sven y Olaf acompañándolos.

El gran y majestuoso final de Magic Happens celebra los momentos mágicos de varias historias clásicas de Disney. El principio del final reúne una colección de personajes icónicos mágicos, incluyendo el Genio, Aladino, Tinkerbell, Peter Pan, El Hada Azul, Pinocho y el Hada Madrina. Estos personajes encabezan el recorrido al tiempo que más carrozas entran a formar parte del espectáculo.

En este disfile se podrán ver a los personajes más queridos de Disney como Mickey Mouse, Donald, Goofy, Pluto y muchos más. / Cortesía Disney Resorts

La primavera es una época ideal para visitar Disneyland Resort y vivir este nuevo desfile, porque el resort está ofreciendo ofertas especiales y por tiempo limitado de boletos y hoteles. Ahora los niños pueden disfrutar de la magia de Disneyland con un boleto de tres días para admisión a un parque por día para un niño de 3 a 9 años de edad. Los boletos son válidos desde ahora y hasta el 21 de mayo de 2020. Los visitantes que decidan alojarse y jugar en el corazón de la magia pueden disfrutar de ahorros especiales en ofertas de habitaciones en los Hoteles de Disneyland Resort.

Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrarse hasta un 25% en habitaciones selectas, de domingo a jueves noche, dependiendo de su disponibilidad hasta el 16 de abril de 2020.

Para más información acerca de estas ofertas visita DisneylandLatino.com