Natalia Hoyos: “Invento y sueño mis diseños”

Hace dos años Natalia creó Icara y en Miami está buscando su lugar donde desarrollarse como mujer emprendedora en el sector de la moda sostenible y expandir su marca.

Reciclar residuos plásticos y hacer obras de arte es mi finalidad como diseñadora

A cada pieza artesanal le dedica un mínimo de diez horas y cuenta con equipo de mujeres -cabezas de hogar y desplazadas por la violencia- que ha capacitado para el proceso de bordado.

Cuando una mujer lleva un accesorio mío quiero que robe miradas

El vuelo de Natalia Hoyos Giraldo va hacia arriba y es imparable.

Natalia platícanos un poco de tus orígenes y tu formación académica.

—Nací en Manisales y me crié en Cali. Estudié Diseño de Interiores y posteriormente lo complementé con Publicidad. Después acabé trabajando en un canal de televisión: RCN y a partir de ahí me di cuenta de que no era lo mío y que mi propósito de vida era hacer accesorios de moda. De hecho fue mi tesis de mi carrera universitaria y de ahí empecé a estudiar en la joyería en plata y luego me metí de lleno y descubrí que podía convertir en arte simples residuos de plástico.

¿Y es entonces cuando nace tu marca?

—Ícara nace hace ocho meses y el nombre es por Ícaro aunque no tiene nada que ver con el mito griego. Simplemente me gustaba el nombre y luego pensé en que había que darle un toque femenino: La luz es mi sentir

¿A qué edad te nace la vocación?

—Desde que estaba en el colegio y desde siempre he hecho mis propios aretes y los vendía, porque lo que venden en el comercio no me ha gustado. Incluso con la ropa me pasa, me imagino el look y me lo hago hacer.

¿Hay alguien cercano que se dedique al mundo de la moda y el arte?

—Tengo una tía que pinta a óleo pero soy la única que se dedica al diseño de moda. Aporto piezas de moda con consciencia que ayudan a cuidar al planeta.

La diseñadora presentó su colección de accesorios llamada Luz. / Carla O"Donnell

¿Por qué eliges diseño de accesorios y de dónde viene tu conciencia por la sostenibilidad del medio ambiente y de crear a partir de algo que son desechos?

—Porque son el mejor complemento de un outfit. Soy muy orgánica y estoy pendiente del cuidado del medio ambiente. La sostenibilidad para mí está guiada por tres pilares: el ambiental, social y económico. También me di cuenta que la salud y el medio ambiente van de la mano. Además el plástico es cancerígeno y mi papá murió de eso y estoy más sensibilizada porque yo también puedo sufrir esa enfermedad.

Christian Dior decía que el estilo “es una forma de decir quién eres sin tener que hablar”. ¿Lo compartes?

—Yo soy como un lienzo, quiero transformarme, dar lo mejor de mí y expresar como yo soy.

¿También a través del color manifiestas tu estado de ánimo?

—Sí, cuando me visto de negro es porque no quiero pensar básicamente.Por algo se dice que la elegancia reside en la sencillez y naturalidad.

En pocas palabras explícanos el proceso desde que tienes la idea y desarrollas el concepto de lo que quieres diseñar hasta que eliges el material.

—El proceso de creación empieza por transformar los residuos de plástico. Dicen que la imaginación no tiene limites y es infinita. Me invento los diseños y los sueño pero no los dibujo. Luego empieza el proceso de bordar y voy diseñando cada pieza y de ahí si me gusta el resultado pues sale la colección. Son totalmente artesanales.

¿Cuánto tardar en hacer unos aretes?

—Más de diez horas.

¿Dónde buscas el material? Eres un poco como un mapache y te vas a la basura…

—Busco en los basureros y si encuentro una botella en la calle me la llevo y mi habitación es como una sala de reciclaje de botellas de plástico.

¿Has estudiado los colores? Qué importancia tienen para ti?

—En la carrera estudié Colorimetría, pero es que yo sin colores no puedo vivir, voy más allá. Me gustan mucho los colores porque son energía y mi color fetiche es el lila.

¿Objetivo y planes inmediatos? Vives en Colombia pero ¿tu intención es mudarte aquí a Miami?

—Mi proyecto es poder estabilizarme en Miami porque se me han abierto muchas puertas. No soy profeta en mi tierra pero aquí las mujeres valoran mis aretes y se sienten identificadas con mi marca. Estoy agradecida por todo lo vivido en Miami.

¿Cómo te sientes como mujer emprendedora?

—Me he sentido muy apoyada aquí en la ciudad de Miami; en Colombia no es tan fácil que lo vean como arte y tomen conciencia con lo que está pasando en el planeta. Yo estoy tomando acción de una forma artística y lo vuelvo accesorio.

Para Yves Saint Laurent “la moda no sólo está hecha para embellecer a las mujeres, sino también para darles seguridad y confianza, y permitirles aceptarse” ¿Ese es tu objetivo también?

–Sí. Un accesorio es el mejor complemento. Cuando una mujer lleva un accesorio mío quiero que robe miradas.

¿Quiénes son tus diseñadores predilectos de ahora y de antes?

–No tengo uno favorito en particular. Aunque hay una creadora colombiana que me gusta mucho: Mercedes Salazar porque sus accesorios son muy elaborados y usa una gama de colores muy variada.

Tú, como Chanel, ¿tienes la costumbre de mirarte en el espejo antes de salir de casa?

—Sí, siempre.

Por último, ¿cómo definirías la elegancia y cuál es tu lema como mujer creativa y diseñadora?

—La elegancia se lleva en la piel y el mejor complemento es un look que te sirva para transmitir al mundo todo tu ser. Mi lema fundamental es: “Persistir nunca desistir”

