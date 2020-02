'Lo que diga mi dedito, El musical': una 4T muy cabaretera

¿Qué le preguntarías al presidente si tuvieras la oportunidad de asistir a una conferencia Mañanera?, gracias a las Reinas Chulas podrás cuestionar sobre cualquier tema al “Cabecita de algodón” en su nuevo show “Lo que diga mi dedito, El musical”.

Esta experiencia forma parte de su espectáculo en el que Cecilia Sotres, Marisol Gasé y Nora Huerta interpretan a diversos personajes en seis sketches llenos de sátira política, algo que define el trabajo de las Reinas Chulas.

“Ese ha sido nuestro trabajo por 22 años, cuestionar a través de la crítica y el humor”, dice Cecilia Sotres en entrevista para Publimetro.

Se arma la 4T… musical

En "Lo que diga mi dedito" la critica empieza desde la misma sociedad con un sketch en el que un grupo de mujeres apoyan la marcha contra AMLO desde un café en el Majestic.

Temas como la violencia, migración, racismo, clasismo y discriminación, entre otros, se abordan en este espectáculo para reflexionar el acontecer político contemporáneo, siempre con el sello que caracteriza a las Reinas Chulas.

Todo esto musicalizado en vivo por el maestro Julio Gándara con parodias de canciones de los 80 y 90 llenas de humor.

“Vamos a ver a personajes de la política mexicana como Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, Marcelo Ebrard y a ‘cantantas’ de la música vernácula mexicana que son una sorpresa”, explica Marisol Gasé.

Una sátira de la que AMLO se reiría

Ambas reinas coinciden que López Obrador es un hombre inteligente y con sentido del humor que se divertiría con este show.

“La gente inteligente tiene sentido del humor, espero que cualquiera de los que parodiamos la viera y se rieran, es una critica sana”, asegura Sotres.

“Le gusta hacer bromas, hacer chistes, le gusta mucho hablar con la gente, por algo ha recorrido el país completo tres veces. Yo creo que le gustaría, se divertiría y diría –¡Qué locas están!-”, expresa Gasé.

Aunque es una obra llena de crítica a lo que falta por hacer en el país, Marisol está convencida de que la 4t es el camino correcto, “un hombre solo no va a cambiar al país en seis años. Lleva apenas un año y es muy poco tiempo para lo que queremos”, asegura.

Y sin embargo, Cecilia expresa que no importa la postura política del público, “si está a favor del uno o del otro, no importa, porque todos nos vamos a reír y sanar nuestras desgracias”.

Ana Francis ausente, pero no tanto

En esta ocasión Ana Francis Mor no forma parte del elenco base del show debido a varios proyectos, aunque durante la temporada podría sustituir a otra de las Reinas Chulas o hacer alguna aparición sorpresa.

Actualmente Ana Francis está por estrenar “Entre Villa y una mujer desnuda”, una obra de Sabina Berman en la que es directora.

Enviciarte con El Vicio

"Lo Que Diga Mi Dedito, El Musical" se presentará los viernes y sábados de febrero y marzo a las 21:30 horas en el Teatro Bar El Vicio, ubicado con Madrid 13, alcaldía Coyoacán.



“Vengan al mejor cabaret Teatro Bar El Vicio, lleva 30 años desde que era El Hábito y ya 15 años siendo El Vicio. Tenemos el mejor cabaret del mundo”, invita Cecilia Sotres.

“Cenas rico, te echas un tequilita, unas chelitas, tenemos cocteles deliciosos. Siempre es un lugar divertido, alegre, sui géneris, exótico y el ambiente siempre nos hermana”, asegura Marisol Gasé.

Y así como lo han venido pregonando desde hace muchos años “quien no conoce el vicio, no conoce México”, seguras de que aquellos que lo visiten no podrán evitar enviciarse con este lugar y regresar.