Increíbles regalos para decir te quiero este 14 de febrero

Versace Eros

Inspirado en el mítico dios griego del deseo y la seducción. Cálido, amaderado y oriental, esta loción contiene aceite de menta combinado con esencia de manzana verde y limón italiano. La encuentras en Coppel.

Guess de Guess

La fragancia perfecta por su increíble aroma floral y frutal. Es la opción para todas las mujeres que se sienten atrevidas, elegantes, románticas, fuertes e imponentes. Sus naturales notas compuestas por manzana verde, bergamota, fresa y naranja se unen a unas notas florales de la peonía y el lirio.

Azap

Si estás indeciso sobre qué regalar entonces deberías visitar esta plataforma en línea para enviar diseños florales y detalles únicos como chocolates, peluches, cervezas o vinos, perfectos para toda ocasión de manera rápida, confiable y segura. Se basa en una red de florerías en más de 20 ciudades alrededor del país que opera desde 2013, así como gran parte de Estados Unidos.

Tutti

La nueva e innovadora fashion retail con barra de café, tiene para este 14 de febrero increíbles regalos para consentir a quien quieras. Para esta ocasión, cuenta con originales cojines diseñados en forma de flamingos, cerditos cool, donas, helados y por supuesto, corazones.

















Natura

Pareja humor es un set de perfumes con combinaciones inusuales: frutal, manzana caramelizada y pimienta rosa para ella, en tanto que para él destacan las notas amaneradas, vetiver y pimienta negra que seguramente les provocarán los sentidos.

Foreo

El Luna mini 3 es el mejor aliado de la piel de cualquier mujer porque está fabricado con silicón ultra higiénico que retira el 99.5% de la suciedad y grasa que tapan los poros de la piel. Este gadget distribuye 8 mil pulsaciones T-Sonic por minuto para brindar una limpieza sin precedentes.

The Body Shop

La mascarilla nocturna Tea Tree está especialmente formulada para combatir las imperfecciones mientras el amor de tu vida duerme. Esto le ayudará a disminuir las imperfecciones y despertarse con una piel fresca, purificada y calmada, para que siempre esté radiante cuando te vea.

Swatch

El reloj You´ve got Love está listo para conquistar el mundo con las mejores cartas de amor que uno puede escribir cuando se encuentra enamorado. Es presentado en una caja semitransparente en la que resalta el sobre del dial, mostrando un calendario con siete iconos diferentes y sorprendentes que llenarán nuestros días de amor.

Fitbit

En ocasiones puede costar un poco más de trabajo empezar un reto, aunque se ha comprobado que cuando tu mejor [email protected] o tu pareja te motivan es más sencillo cumplirlos y el increíble aliado para lograrlo es cualquier smartwacth de Fitbit, el cual cuenta con una familia de diferentes dispositivos para cubrir diversas necesidades y llevarte a un estilo de vida saludable.

Garmin

Todos los días son una gran oportunidad para decirle te amo a esa persona tan especial, pero el 14 de febrero muéstrale cuánto te importa que cuide su salud y que alcance sus metas con el smartwatch Venu ideal para un estilo de vida activo, porque cuenta con 20 aplicaciones deportivas para correr, nadar, cardío, yoga, así como sesiones de entrenamiento con animaciones fáciles de seguir directamente en la pantalla del reloj.

MVMT

Es una marca de relojería con sede en Los Ángeles fundada en 2013, que se distingue por ofrecer diseños minimalistas y de calidad a precios radicalmente justos. El modelo Bloom se define a través de la influencia vintage que se combina con algunos toques elegantes y modernos.

DJI

Osmo Action es una cámara para quienes realizan actividades al aire libre como buceo, surf, bici de montaña, así como para quienes viajan frecuentemente y buscan capturar todo desde un ángulo más aventurero. Cuenta con dos pantallas a color, tanto en la parte trasera como en la delantera. Toma videos en 4K y HDR, fotografías en 12 MP y es sumergible hasta a 11 metros de profundidad.

Balenciaga

Hello Kitty es un personaje muy querido y la marca española realizó una colección inspirada en ella: una miniwallet para llevar lo esencial, un phone holder para que no traigas el celular en la mano, una camera bag con asa larga y un bolso de asa corta para un look más clásico. Seguro te da el sí, si le obsequias alguna de estas ediciones de colección limitada.

C&A

La mezclilla de esta tienda es conocida por su calidad y variedad de siluetas, estilos y acabados, así que resulta una apuesta segura buscar el regalo perfecto entre la amplia oferta que incluye jeans, shorts, faldas, cazadoras, chalecos, overoles y muchas variantes más.

Vans

Para este San Valentín, nada mejor que la nueva edición del Stacked Pack que presenta una ejecución elevada en el calzado icónico la marca. La última adición al Stacked Pack incluye cuatro de los estilos clásicos de Vans reinterpretados con una plataforma y una aplicación oversized del icónico patrón Checkerboard.

L’BEL

El kit Pareja Elegante es el regalo perfecto porque incluye un eau de toilette Live Intense para el hombre que vive a su manera, gracias a la combinación entre notas verdes y maderosas, mezcladas con ámbar, almizcle y frutas. Además, incluye el eau de parfum Liasson Temps, un aroma para una mujer tan moderna y única como su combinación entre aromas cítricos, flores elegantes y una base ambarada.

Asus

El Zenfone 5Q es un smartphone con un sistema de cuádruple cámara que, las cuales serán ideales para capturar esos instantes con la persona amada. Gracias a su sistema de 4 cámaras, 2 de ellas traseras de 16 megapíxeles con un sensor gran angular de 120° y apertura de 7/2.2 y dos frontales de 20 megapíxeles permite almacenar un sinfín de fotografías y videos en sus 64GB de almacenamiento interno.

Motorola

Un smartphone siempre será un buen regalo, Motorola One Hyper es perfecto porque cuenta con un sistema de cámara de última generación –una cámara principal de 64 megapíxeles de ultra-alta resolución y una cámara frontal pop-up de 32 megapíxeles–, además de pantalla Full HD+ de 6,5″ de borde a borde y un sistema de carga sorprendentemente potente. Lo podrás encontrar en colores azul iceberg y violeta.