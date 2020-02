Los favoritos de Porter: un obra sobre Dios, arte y marihuana

¿Casarse? ¿tener hijos? ¿un buen sueldo? ¿hacer lo que se quiere aun si no deja dinero? Estos son algunos de los dilemas de Jaime, Horacio y Eugenia, tres amigos que en una noche de charla y vino desentrañarán varios de sus monstruos

Ellos son los protagonistas de Los Favoritos de Porter, una obra que habla de Dios, marihuana y arte que, bueno, son casi la misma cosa.

Jaime es un artista sin un “trabajo real” ni dinero, que quiere apoyo para financiar un nuevo proyecto “inclasificable” sobre la marihuana.

Él se enfrenta a las constantes críticas de Horacio y Eugenia, quienes no se cansan de echarle en cara el “sin rumbo” por el que transita su vida.

Ellos, quienes están comprometidos, parecen participar en una carrera a contrarreloj para lograr cosechar éxitos, obtener un buen trabajo, casarse y tener hijos a cierta edad.

“Me da asco ver cómo todos mis conocidos a cierta edad se apresuran a estar casados como si tuvieran la obligación de llevar su vida hacia un lugar seguro, como si reconocieran una tercera llamada en el aire”, reclama Jaime a la pareja.

"Como dice mi jefe: “Si a los 20 no valiente, a los 30 no casado y a los 40 no rico, este gallo, señores, ya clavó el pico”.