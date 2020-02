Alan Rahmane, el arquitecto del coliving

Cuéntanos sobre NIU, el espacio co-living que inauguraste en noviembre.

—Niu son espacios de vivienda que generan una nueva experiencia de cohabitar, donde es fácil, práctico, integral y divertido estar y pertenecer. Niu significa nido en catalán, concepto que evoca la creación de comunidad en el espacio donde se habita. Ofrece departamentos totalmente amueblados y con todos los servicios que deseas para que te puedas mudar hoy mismo. Cada departamento está equipado con su propio baño, mobiliario y equipo de cocina. El concepto de co living que ofrecemos cuenta con increíbles áreas comunes y de coworking que te permiten trabajar en los diferentes espacios que hemos diseñado para este propósito: escritorios, salas de juntas, roof garden. Es la mejor opción para rentar con cero inversión, contra rentar un departamento de forma tradicional: cero compra de mobiliario, no requiere de buscar roommates, renta y mudanza inmediata.

Desde tu perspectiva, ¿para quiénes es el interiorismo? ¿Cómo lo defines?

—En lo que respecta al interiorismo a mi siempre me ha gustado más el tipo de proyectos que entienden esta disciplina, al igual que yo, como la oportunidad de generar espacios nuevos acordes con las necesidades del usuario. Muchas veces replanteándose la distribución inicial a la que nos podemos enfrentar. En muchas ocasiones el interiorismo se ha visto como si fuera pura decoración y creo que es positivo que est visión esté cambiando en México gracias al buen trabajo que muchos de mis compañeros realizan.

Platícanos sobre tus proyectos, ¿con cuál es el que más te identificas y por qué?

—Todos mis proyectos me emocionan de igual manera desde el más chico al más grande ya que cada uno tiene diferentes retos a los que me he tenido que enfrentar para poder llegar a la mejor solución. No tenemos una característica formal que reconozca nuestra obra tal, cada obra es única ya que se adapta al cliente, al programa y al lugar donde está. El denominador común entre todas es quizás la forma de trabajo y el análisis que nos lleva a la forma final.

¿Cuán importante es para ti integrar la naturaleza a tus trabajos y cómo logras esto?

Creo que es imprescindible integrar la naturaleza en los proyectos. Por naturaleza entiendo dos conceptos, uno el entorno, que hay que entender para dar la mejor respuesta ante él e incorporarlo a la propuesta y segundo la vegetación. Ambos forman parte fundamental de mis propuestas, desde generar espacios elevados a la altura de las copas de los árboles en el proyecto de New City Medical Plaza como generar ventanas-miradores que enmarcan la ciudad como cuadros en el proyecto de Obrero Mundial. Por otro lado siempre consideramos vegetación propia del proyecto convirtiéndose en un elemento fundamental de los mismos generando contraste y jugando con el resto de materiales.

¿Cómo nace Craft Arquitectos y qué servicios ofrece?

—CRAFT surge como un despacho emergente que su mayor interés es buscar y crear espacios que se adecuen a las necesidades de la gente, a través de elementos clave como son la proporción, la ubicación, así como todos los elementos que la rodean. Lo que impulsa a CRAFT es lograr que cada diseño sea el resultado del cuidadoso análisis de cada proyecto. Es decir, consideramos que cada proyecto debe ser único ya que las condiciones de cada sitio varían.