Aprende a transformar tu mente y cambiar lo que no te gusta de ti

Daniella ¿Qué es la Programación Neurolingüistica (PNL)?

—Es una serie de técnicas que te enseñan a hablarle a tu cerebro para saber qué comportamiento te está sirviendo y cuál no. Pudiera sonar fácil, pero son comportamientos que están arraigados desde nuestra infancia, entonces, primeramente ¿Cómo se hace para identificarlos? y después, ¿cómo haces para eliminarlos? y por último ¿cómo haces para cambiar ese comportamiento? El foco principal también es el lenguaje, entendiéndose como la comunicación verbal o no verbal, las palabras que utilizas, si eres visual o asertivo o cómo utilizas tu lenguaje corporal para mandar un mensaje y cómo a través de todo esto apelas al subconsciente. Las personas creen que las palabras no son más que palabras, pero no es así ya que la selección de términos que utilizas muestran muchas cosas de ti y tus creencias o cómo está proyectado tu cerebro.

Ese es mi propósito, que la gente aprenda a tener una vida espectacular. Daniella Cano, CEO Colormind

Daniella Cano es conferencista y entrenadora de Programación Neurolingüística certificada por Richard Bandler, co-creador de la Programación Neurolingüística. / Cortesía

¿Para qué le sirve a las personas?

—La PNL sirve para cambiar el comportamiento que no te está funcionando, también para tener el control de tus ideas y de tu estado de ánimo. La gente tiene la creencia que primero siente, luego piensa y que va por la vida actuando y la realidad es que no, porque lo que enseña es que primero pensamos. Todo sentimiento se va a derivar de un pensamiento, por ejemplo, si te sientes mal, deprimido o desmotivado lo que debes revisar es lo que estás pensando, qué imágenes prevalecen en tu mente y todo esto va de la mano. Si te quieres sentir mejor, revisa tus ideas y por consecuencia de los buenos pensamientos, tendrás buenos sentimientos y buenas decisiones.

¿Cuál es la edad recomendable para empezar a aprender estas técnicas?

—No recomiendo ninguna edad, pienso que la PNL puede empezar con niños chiquitos, aunque yo estoy enfocada a trabajar más con los adultos porque ya tienen creencias más arraigadas, ya han vivido una serie de cosas y obtienen mucho provecho de todas estas herramientas. Hay papás que le dicen a su hijo “eres un berrinchudo”, desde ahí le están colgando una etiqueta que va a estar en la vida de esa persona hasta que sea adulto, entonces, hay que corregir ese tipo de lenguaje porque un comportamiento no forma la identidad. En las escuelas también sucede y se oye decir “es que tú eres la manzana podrida” y muchos niños se la creen y cargan con eso. Tuve a un alumno que decía que no iba a poder hacer las cosas porque era muy flojo, investigando, me di cuenta que eso venía porque así le decía su mamá. Ese tipo de cosas están muy arraigadas en el subconsciente y no nos responsabilizamos como adultos de todo eso que nos van pasando nuestros papás, o en las escuelas y actuamos con un sistema operativo como que el mundo nos da y no lo que nosotros decidimos lo que debe ser. Esto es importante porque le enseño a la gente cómo tener el control de ese sistema operativo, que tomen las decisiones porque así lo desean y no porque sus papás se lo digan.

¿Resulta efectiva con personas que son reacias al cambio?

—El adulto más grande con el que he trabajado tenía 68 años y no tuve problema alguno. No hay edades, mientras se tengan las ganas de querer cambiar algo. He tenido también a gente muy importante como directores de empresa que ya traen su mindset super estructurado de qué quieren o no y cuando les enseño las técnicas ellos las adoptan, así que lo único que necesito es que realmente quieran cambiar porque no sirven de nada las mejores herramientas del mundo si no se tiene este deseo.

¿Cuáles son las técnicas que favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional?

—En primer lugar, los agradecimientos, se trata de un ejercicio que le doy a todos mis alumnos desde el minuto uno porque a nuestro cerebro lo reprogramamos porque como está acostumbrado a ver todo lo malo, les empiezo a enseñar que vean lo bueno, a que vea lo que sí tenemos porque esto nos va ayudar a cambiar nuestra perspectiva. En segundo lugar el control-manejo-masterización-educación de tu diálogo interno, ¿y qué es esto?, pues la conversación que tenemos con nosotros mismos, nuestros pensamientos y es importante tener el control de este diálogo interno para que puedas ser productivo. No tenemos conciencia de esto, hasta que no hacemos el ejercicio de estar conscientes y ponerle la debida atención.

¿En cuánto tiempo se ven los resultados?

—En primer lugar le pregunto a mis alumnos lo que quieren cambiar de ellos, porque de lo contrario, ni el tiempo, ni la inversión monetaria que van a realizar, porque solamente así se darán cuenta si valió la pena tomar el curso. He notado que los cambios empiezan desde la sesión uno y obviamente, a lo largo de la semana van adquiriendo las herramientas y, en la octava sesión, ya tienen casi completamente todo lo necesario, no sólo para ellos, sino también para su entorno.

¿Todas estas técnicas y herramientas son perdurables o son como los buenos propósitos de inicio de año?

—Creo que a todos nos pasa, pero lo que yo hago es enseñar al cerebro a cómo definir las decisiones, por ejemplo, les pregunto ‘¿tú qué quieres de la vida?’ y me responden ‘ser feliz’, si solamente dices eso, tu cerebro no sabe cómo alcanzarlo y ahí es donde ayudo a que lo pongan en palabras y frases específicas:‘ pasa esto y esto, me voy a sentir feliz’ y a saber cómo mides esos pequeños logros y cómo te sientes bien al respecto. Respondiendo a tu pregunta de cómo le hago para que sea de largo plazo, te diré que el curso está diseñado para modificar, no sólo la parte consciente de las personas, sino también las inconscientes y por eso es efectivo, porque apela a ambas.

¿Qué ofrece Colormind?