Chicago vibra al ritmo del Grant Park Music Festival

Grant Park Music Festival anunció una temporada que refleja la impresionante diversidad de una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Este año de la música de Chicago, como lo proclamó la alcaldesa Lori Lightfoot, el Festival asegura su lugar en el corazón de la ciudad, ofreciendo lo mejor de la vida cultural urbana.

El director artístico y principal conductor Carlos Kalmar dirigirá la Orquesta y el Coro de Grant Park en una temporada de diez semanas que tendrá lugar del 10 de junio al 15 de agosto en el pabellón Jay Pritzker del Millennium Park y otros lugares en toda la ciudad. Christopher Bell regresa como director del Festival Chorus.

El Festival 2020 ofrece diversión para toda la familia celebrando del Día de la Independencia, un gran espectáculo de Broadway, un clásico de la pantalla grande "Singin’ in the Rain" con orquesta en vivo; y la obra maestra de los queridos hijos de Prokofiev, Peter and the Wolf.

Aprovecha tu estancia para conocer lugares nuevos. / Cortesía Chicago

Este evento toma protagonismo en el Año de la Música de Chicago al destacar el extraordinario legado de arte local e internacional de la ciudad. Como reflejo del dinamismo de la ciudad, el Festival mezcla inspiraciones de Chicago con pilares clásicos, presentando dos estrenos mundiales que doblan el género: el Concierto para violín número 2 de Billy Childs´, interpretado por la artista del violín de Chicago. Otros momentos destacados de la temporada son la Sinfonía de Júpiter de Mozart, La bella durmiente de Tchaikovsky, la fantástica Sinfonía de Berlioz y la Sinfonía Heróica de Beethoven, en celebración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.

Grant Park Music Festival es presentado por Grant Park Orchestal Association con el apoyo clave de Chicago Park District y Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events.

Lo más destacado

• El año de la música de Chicago

Como parte clave de la celebración del Año de la Música de Chicago, el Festival se ha asociado con la alcaldesa Lori Lightfoot y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales para destacar a la ciudad como líder mundial en música. En honor a la herencia de la ciudad como lo es la música gospel, el blues urbano y el jazz moderno, el Festival 2020 presenta a dos compositores residentes: Mischa Zupko de Chicago y el compositor de jazz ganador del Grammy, Billy Childs. Cada uno presentará un nuevo trabajo encargado por parte del Festival.

• El genio de Beethoven

El Festival celebra el legado de una de las figuras más destacadas de la música con una mezcla de obras maestras y joyas raramente interpretadas. La temporada comienza con Carlos Kalmar dirigiendo la Orquesta Grant Park en el Concierto Triple de Beethoven con el Trío Tempestad a lado de la violinista Ilya Kaler (anteriormente la Universidad DePaul) el 10 de junio. El Festival presenta una semana de obras de Beethoven, incluida la Sinfonía Heroica (17 de julio y 18), el Cuarto Concierto para piano con el solista Andreas Haefliger (22 de julio) y la Misa en Do mayor con el coro Grant Park y solistas invitados (24 y 25 de julio). Destaca también una clase magistral y un recital con el pianista Andreas Haefliger, un maratón de piano en el escenario Pritzker, así como programación familiar en el Millennium Park y conciertos de cámara en los parques de la ciudad de Chicago.

• Diversidad, equidad, inclusión

Fomentar la diversidad, la equidad y la inclusión es una prioridad constante para el Festival de Música de Grant Park. La temporada 2020 aspira a reflejar mejor a nuestra comunidad presentando más obras de mujeres y compositoras de color, como Florence Price, Augusta Holmès, Elena Kats-Chernin, Judith Weir, Billy Childs, Victor Agudelo, así como tangos de Angel Villoldo, Carlos Gardel y Gerardo Mato Rodriguez.

• Estrenos

El compromiso del Festival con un repertorio clásico expandido y lleno de energía continúa con una serie de estrenos del Medio Oeste, incluyendo We Are Shadows de Judith Weir, Drum Circles de Christopher Theofanidis, In principio de Arvo Pärt, La Madre de Agua de Victor Agudelo, Chase por Joey Roukens y Mythic por Elena Kats-Chernin. La temporada presenta composiciones de estreno mundial de Billy Childs y Mischa Zupko; ambos estrenos son comisiones del Festival de Música Grant Park.

• Christopher Bell

Llevará a cabo la celebración anual del Día de la Independencia con una velada de marchas e himnos patrióticos que incluyen la Obertura de 1812 de Tchaikovsky, las Estrellas y Rayas para Siempre de Sousa, el Saludo de las Fuerzas Armadas y más (4 de julio). • El Festival 2020 presenta una serie de debuts, incluyendo Charles Floyd, residente de Chicago que ha trabajado con artistas como Stevie Wonder y Natalie Cole; David Chan, director de conciertos de Met Orchestra y director musical de Camerata Notturna; y Nicole Paiement, director artístico de Opera Parallèle y el director principal invitado de The Dallas Opera.

DATO

Sigue un calendario completo que puedes encontrar en www.gpmf.org , y un nuevo trabajo del compositor de Chicago Mischa Zupko .