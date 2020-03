¡Tú puedes dar a conocer las historias de tus mujeres favoritas!

“Mi amiga, Fabiola, es la mujer más fuerte que conozco. Ha pasado por momentos muy difíciles que a cualquiera debilitarían, pero ella nunca se deja derrotar, siempre es positiva y su prioridad es estar siempre bien. ¡Eso me sorprende y me inspira! Cada vez que me siento rebasada por una situación pienso en Fabiola y su capacidad para mantenerse firme”, asegura Úrsula.

En FOREO saben que, como Úrsula, todas las mujeres tienen en su vida una amiga, prima, madre, tía, hermana o compañera de trabajo que admiran, que es su ejemplo y las llenan de inspiración para lograr sus objetivos.

Por ello, la marca sueca, especializada en tecnología aplicada para el cuidado de la piel, quiere invitarlas a participar en la campaña #CADENADEFAVORES, la cual busca amplificar la voz de mujeres que día a día trabajan por su bienestar e impactan de manera positiva en todas las que las rodean.

Los ganadores serán premiados con productos de la marca. / Cortesía

¿Qué necesitas hacer para participar?

Sube una foto o video con tu mujer favorita a Instagram (post fijo) donde compartas una historia especial que ejemplifique las razones por las que la elegiste (puedes elegir a más de una mujer y subir las historia en publicaciones separadas, siguiendo los mismos pasos).

Usa el hashtag #CADENADEFAVORES y etiqueta a @foreo_latam para que podamos seguir a todas las nominadas.

El equipo de FOREO seleccionará las 10 historias más emocionantes en @foreo_latam el 16 de marzo, para reconocer a cada una de estas mujeres y quienes las inspiran, con un LUNA mini 3 y un UFO de FOREO.

No pierdas la oportunidad de compartir la historia que tienes con tu mujer favorita y así, amplificar la voz de todas aquellas mujeres que hacen de tu mundo, y el de todas, un mejor lugar.

LUNA mini 3 tiene un precio de 3 mil 750 pesos y UFO tiene un costo de 4 mil 995 pesos.