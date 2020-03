“Contratar un arquitecto es asumir un deseo de mejorar el mundo”

Proyectos que buscan ofrecer una mejor vida a las personas, que trasmiten belleza y generan emociones positivas. Esos son los que inspiran a este arquitecto nacido en Francia, quien cree firmemente que “todos somos arquitectos al momento que abrimos la puerta de una casa”.

“Encuentro un gran fuente de inspiración en aliviar la pena de los demás; también hacer novedades con un diseño único hecho de nuevos materiales es un reto creativo, reinventar el mundo”, confiesa en entrevista para esta edición de Interiorismo. Continúa leyendo y conoce otras ideas que nos compartió.

¿En qué consiste su propuesta de fusionar la arquitectura con los sentimientos de paz y tranquilidad?

— Tal cual como la ciencia necesita una conciencia ética, lleva principios de hacer el bien, eso se traduce en arquitectura con la búsqueda de la paz y felicidad; cada espacio que nos dedicamos a crear tiene el fin de ofrecer un mundo mejor. La arquitectura que hago no tiene motivos económicos o de estética pura. Las emociones que resultan de los espacios o atmósferas que creo tienen como meta apaciguar y transmitir un sentimiento de felicidad. Hacer lo contrario sería despegarse de la responsabilidad que tiene cada arquitecto. No somos sólo artistas sin antes pensar en las consecuencias de la realización de nuestra obra.

“Al momento que alguien camina en la calle es el producto del pensamiento de un arquitecto que dibujó este camino”

¿Cómo califica el trabajo de interiorismo que se ve en México?

— El nivel de realizaciones es sumamente alto de acuerdo a lo que he visto en el mundo; la arquitectura mexicana tiene una historia muy grande. Es muy fuerte y la intensidad de la luz marca un estilo muy poderoso. Hay mucha creatividad y diversidad. Sincretismo de arte precolombino, cultura hispánica y todas las influencias del mundialismo, resulta en la riqueza de un diseño caótico positivo. Hay una gran complejidad y una gran necesidad de organización. Es por eso que todavía hoy se necesitan más arquitectos de talento para lidiar con la creatividad de ayer.

¿De qué trata su propuesta de diseño heteróclito?

André-Jacques Bodin. / Cortesía

— El estilo de un arquitecto se reconoce porque repite varias veces el mismo proyecto; es un dilema para quien se dice heteróclito. Un proyecto de arquitectura es la respuesta a un problema especial y el estilo debe ser acorde a cada situación, por esta razón cada proyecto debería verse diferente. El problema que enfrenta un arquitecto es que la gente se acuerda de lo que han visto antes. Y también a la gente de manera general le gusta lo que conocen. Yo me arriesgo a ser nuevo en cada uno de mis proyectos. Pienso que un arquitecto debería ser famoso por su aptitud de encontrar respuestas arquitectónicas y no repetir una y otra vez la misma obra de arte, que solo tiene valor estético. Nuevamente es un dilema ético. Al fin todos tenemos nuestro propio estilo, el mío tiene una tendencia clara hacia una arquitectura neoclásica contemporánea. No soy de la escuela de los modernos, esta corriente tiene demasiadas reglas sistemáticas.

“La arquitectura es un deber y le toca a cada quien ser el propio arquitecto de su vida de acuerdo a sus necesidades, sin importar su nivel social”

Cuéntenos sobre su faceta artística y el personaje ficticio Jean Quid Absconder.

— Jean Quid es un alter ego creativo que nació hace 10 años, tiene la gran libertad de no tener limitaciones. No está sumiso a las reglas del mundo, de las leyes, ni normas. Es un artista puro, no tiene consecuencias directas tal como un arquitecto. Él tiene derecho de producir emociones negativas como temor, al contrario de un arquitecto que tiene responsabilidad de no lastimar. Jean Quid es un creativo como puede ser un director de cine o compositor de música. Es un artista que puede crear emociones de lágrimas, no conoce temas de moral ni ética, no necesita permisos para transmitir lo que desea.

Este personaje me ayudó mucho a liberar emociones creativas puras. Como arquitecto siempre quise hacer volar las piedras, para JQA no es un problema porque el transgrede las reglas de la gravedad.

¿De qué trata la fundación Sismo LISTO?

— Como consecuencia del terremoto de septiembre del 2017 se creó Sismo LISTO, una asociación para capacitar y organizar gente que pueda diagnosticar edificios después de un desastre natural. Está experiencia sirvió para generar una red de contactos y ayudar a las personas que lo requieran con valuaciones y peritajes para conocer el estado de las diferentes estructuras. Si sucede algún desastre natural estaremos listos y más preparados para ayudar. Tenemos un sitio Internet sismolisto.com para cualquier persona que quiera sumarse a la causa. No es solo para los profesionales de la construcción, todos podemos aportar hoy para que mañana sepamos qué hacer.

CV

Arquitecto francés especializado en espacios culturales y soluciones no convencionales. Estudió arquitectura, diseño urbano y M.Arch en Francia en la École Spéciale d´Architecture y MSAUD (M.S. Architecture and Urban Design) en Estados Unidos, en La Columbia University. Trabajó con el prestigioso Prikzer Prize, con Christian de Portzamparc en París y en México con Sordo Madaleno y Michel Rojkind.