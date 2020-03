Mentalidad de tiburón, una herramienta para superar cualquier crisis

El tiburón blanco es un pez que requiere estar en constante movimiento para no hundirse; es decir, si deja de avanzar se muere. Esta especie fue la que inspiró a Manuel Sotomayor, un mexicano que durante diez años figuró en los primeros lugares como medallista en natación y que hoy se dedica a transmitirle a las personas un mensaje de positivismo.

“La mentalidad de tiburón está en todos nosotros, pero necesitamos una guía para liberarla”. Manuel Sotomayor, conferencista y escritor

¿Por qué sería interesante leer tu libro en una temporada como ésta?

— Es muy importante aprovechar este tiempo para capacitarnos, tener esa hambre de desarrollarnos más, para ser de los que cuando pase esta situación arranquemos de inmediato con nuevas estrategias, con nuevos planes y precisamente en este libro hablo de 13 leyes; es un sistema de 13 pasos para alcanzar cualquier objetivo que te propongas pero disfrutando de ese camino, de esas adversidades como lo que estamos viviendo hoy.

“El ser humano fue hecho para estar en movimiento. Con esta mentalidad cuando se presenten situaciones inesperadas, nada te va a detener”. Manuel Sotomayor, conferencista y escritor

¿En qué se relacionan los pensamientos positivos con el fortalecimiento del sistema inmunológico?

— Cuando uno tiene pensamientos negativos, miedo o dejas que ese miedo crezca, cuando tienes ansiedad, tu cuerpo segrega químicos negativos y uno de ellos es el cortisol que lo que hace es deprimir ese sistema inmunológico. En estos momentos, comenzar el día haciendo ejercicio, sentarte a la mesa con quienes estés y platicar de proyectos o de qué se va a hacer cuando esto pase, así tu mente puede estar ocupada en pensamientos positivos.

¿Cómo fue la transición de ser medallista en natación a conferencista?

— Yo estuve entre los 20 mejores nadadores del mundo y me di cuenta que cuando tú quieres ser de los mejores del mundo en algo, en un país en donde no te apoyan y no les interesa el deporte como lo es México, tienes que desarrollar hambre de conocimiento, meterte a los libros y buscar tus propios recursos; esto fue lo que despertó en mí esa mentalidad de tiburón. Mi intención al hacer ese libro y las conferencias era compartir con las personas un sistema que le sirviera a una mamá, a un padre de familia, para plantearse estrategias, objetivos, para ser, sobre todo, más felices.

Sobre el entrevistado

-Escritor, conferencista, egresado de la Universidad Anáhuac en Administración de Negocios.

-Reconocido con el Récord Absoluto Mexicano en la prueba de los 50 metros mariposa hasta la fecha.

-Fundador del Programa Elite en la Universidad Anáhuac, México Sur; el primer programa en México de apoyo académico para atletas de alto rendimiento.

