Cinco causas que llevan a un nuevo proyecto al fracaso

Hoy en día es muy común conocer nuevas historias de grupos de emprendedores que se lanzan a cumplir sus sueños. Sin embargo, durante el primer año de operaciones, el 33% de los nuevos proyectos mueren en México. Al llegar a los cinco años, el 65% termina cerrando sus puertas, de acuerdo con datos del INEGI.

ThePowerMBA, una escuela de negocios global, nace a partir del sueño de democratizar el acceso a la formación de alta calidad, con la misión de hacer frente a esta tendencia. De la mano de empresas de éxito como Distroller, Ben&Frank, Uber y Glovo, basandose en la metodología de micro-learning, la escuela propone una manera disruptiva de prepararse para lanzar futuros emprendimientos.

Oscar Jiménez, Country Manager de ThePowerMBA México menciona cuales son las cinco causas más usuales por las que un emprendimiento fracasa.

1.- Selección de socios

Regularmente el error que se comete al hacer la selección de socios es que la familia y los amigos son la primera opción que la mayoría tiene en mente, esto por la cercanía y la confianza, dejando de lado el seleccionar a aquellas personas que por sus conocimientos y capacidades serían los idóneos, que puedan aportar y hacer crecer la empresa. Es más sencillo sumar a los ya conocidos que invertir un poco más de tiempo en persuadir a las personas indicadas y lograr que se enamoren de tu proyecto y quieran participar contigo.

2.- Mala repartición de las acciones de la empresa

Estamos acostumbrados al iniciar un proyecto que la repartición de las acciones y los porcentajes deben ser iguales para todos. Esto es mentira, no tiene porque ser igual lo que gana la persona dueña de la idea, quien diseñó el negocio y lo echa a andar que aquellos que únicamente entran a la empresa como socios capitalistas o están ahí por amistad pero sin aportar algo realmente valioso, por mencionar un par de ejemplos. No todas las partes tienen las mismas capacidades y no todos arriesgan lo mismo, por ende no deben tener la misma participación en las acciones ya que habrá problemas cuando las cosas vayan bien o vayan mal.

3.- No hay un líder claro

Una buena toma de decisiones llevada a cabo por un líder potente y bien enfocado es lo que claramente llevará a una empresa al éxito. En el tema de startups y proyectos emprendedores es muy común no contar con un líder que juegue con este rol de manera adecuada, ya que no debe confundirse quien dirige la empresa, con quienes son socios y toman decisiones a nivel consejo de administración, es ahí donde el proceso de crecimiento de una nueva empresa se fractura desde sus inicios y se suman indiscutiblemente a los los porcentajes de fracaso.

4.- El equipo no es potente y complementario

Suele suceder que se tiene una excelente idea de negocio pero que las habilidades y conocimientos de los integrantes del equipo no son los adecuados para desarrollarlo. Tal vez el proyecto es de ingeniaría robótica y los socios son un abogado, un administrador y un dentista quien es el socio capitalista; obviamente necesitarían de alguien especializado y con los conocimientos necesarios para poder desarrollar exitosamente el proyecto, e igual de importante es pensar y analizar, que aporto yo a este proyecto, hay un dicho que dice: “No hagas socio a alguien que le puedes pagar”.

5.- Mal timing

“El proyecto adecuado en el momento adecuado”, lamentablemente hay veces que estos principios no coinciden en tiempo y forma, que se tiene un proyecto espectacular pero que tal vez el mercado no está preparado para ello, lo peor es llegar demasiado temprano, un ejemplo muy conocido es Webvan (súper online) en el año 1998. Definitivamente alinear todos los factores es fundamental para llevar una nueva empresa al éxito y no morir en el intento.

RECUERDA

