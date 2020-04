¿Acumulas cosas? Aprende cómo desprenderte y poner orden

Para algunos, ser organizado es una virtud con la que se nace, sin embargo, desde la perspectiva de Adriana Fernández, coach con más de 20 años de experiencia en orden y productividad, se trata de un hábito que se puede aprender y que incide incluso en la felicidad de las personas.

“El orden es un hábito; algunos nacemos con ese gen pero también lo podemos aprender. Es un hábito como la alimentación, dormir o hacer ejercicio”, subraya.

Adriana Fernández / Cortesía Adriana Fernández

Cita la libertad emocional y de espacios como dos grandes beneficios del orden y asegura, de acuerdo a su trayectoria profesional, que la acumulación es la gran muralla que hace imposible la optimización de los espacios.

Afirma que para muchas personas el tema de la acumulación resulta muy vergonzoso. “Yo tengo gente que me dice, 'espérame que me da vergüenza, déjame que ponga un poco de orden y luego vienes'. No, por eso me estás contratando. Estoy acostumbrada a ver esto y por eso te puedo ayudar”, detalla.

Tres tipos de acumulación

Desde la perspectiva de la especialista estos son los tres tipos de acumulación que te impiden llegar al orden:

– Emocional: tiene que ver con la acumulación de objetos innecesarios que desde la óptica de un externo se trata de basura. De acuerdo con la experta, de esto trata el Síndrome de Diógenes; cuando se le da un valor sentimental a los objetos aunque no sean verdaderamente útiles o solo estén ocupando un espacio.

– Física: se trata de llenarse de cosas inútiles para suplir varios existenciales. Las personas que tienden a esta conducta compran muchas cosas sin necesitarlas o incluso ya teniéndolas.

– Digital: hace referencia a la acumulación de archivos digitales en celulares y computadoras; el atesoramiento de informaciones en estos dispositivos sin que sean verdaderamente necesarios.

Tres tips para ordenar de forma efectiva

1- Hacerlo por categoría. No se trata de limpiar por espacios, más bien hay que tomarse el tiempo de ordenar por rubro, todo la ropa de la casa, todos los libros, etcétera. Si lo haces a conciencia vas a orden una vez en tu vida y no vas a caer más en el desorden.

2- Desprendimiento positivo. Nos han enseñado a desprendernos de las cosas negativas, decimos, qué ya no quiero y lo saco. Estamos en una mentalidad de qué no quiero o qué no me gusta. Hay que trabajar en una mentalidad de sí quiero. Qué si me queda, qué si me gusta. Todo lo demás se descarta.

3- Buscar la verticalidad de las cosas. Sugiero mucho que se guarde todo de manera vertical; es más eficiente, ahorramos espacios y logramos ver todo lo que tenemos.

¿Cómo influye el orden en el descanso?

Cada espacio de nuestra casa debe convertirse en nuestro santuario. Nos enfocamos mucho en nuestra habitación que es donde dormimos pero también cocina que ahí pasamos una gran parte del tiempo en familia, o la sala incluso el baño debe de ser un lugar limpio. En la recámara por ejemplo, si tienes orden vas a poder dormir mejor, van a bajar tus niveles de estrés.

500

pesos es el precio estimado por hora de trabajo que cobra esta Coach de Orden y Productividad por sus servicios.

¿Quién es Adriana Fernández?

Estudió Negocios Internacionales en Ohio Wesleyan University en Estados Unidos y posteriormente cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en México. Cuenta con certificación en Estados Unidos como Organizadora Profesional de Espacios en EUA, bajo la dirección de Marla Dee, creadora del sistema Clear & Simple y hoy es una Consultora Certificada, Nivel Bronce, por Marie Kondo creadora de la Metodología KonMari.